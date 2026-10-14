Bộ Y tế hồi đáp đề xuất có cơ chế hỗ trợ người tham gia BHYT liên tục trên 5 năm

Cụ thể, cử tri Tây Ninh kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu có chính sách hỗ trợ như: tăng mức hưởng BHYT, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng BHYT. Theo cử tri, các biện pháp này nhằm khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Hồi đáp kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết nhằm khuyến khích người dân duy trì tham gia BHYT, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định quyền lợi đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng quy định, được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Người bệnh đáp ứng điều kiện này không phải cùng chi trả đối với các lần khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tiếp theo trong năm tài chính đó.

Ví dụ, ông A. tham gia BHYT liên tục trên 5 năm, có mức hưởng BHYT 80%, mức đồng chi trả là 20% trong phạm vi BHYT chi trả. Nếu từ đầu năm 2026 đến hết tháng 10, số tiền đồng chi trả khi đi khám đúng tuyến của ông A. lớn hơn 15.180.000 đồng thì những lần đi khám đúng quy định trong tháng 11, 12 của năm 2026 ông sẽ không phải thanh toán phần 20% đồng chi trả. Những khoản nằm ngoài phạm vi chi trả của BHYT, ông vẫn phải đóng.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có những quyền lợi riêng trong khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Bộ Y tế, BHYT được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Việc xác định mức đóng, mức hưởng và các chính sách hỗ trợ cần được xem xét trong mối quan hệ với quyền lợi của người tham gia, khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Cơ quan này cho biết, trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế để nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp, trong đó có việc điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi đối với người duy trì tham gia BHYT trong nhiều năm, bảo đảm khuyến khích tham gia BHYT bền vững và an toàn Quỹ bảo hiểm y tế.

Trường hợp được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT, trong đó trường hợp gián đoạn tham gia BHYT trong vòng 90 ngày được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục. Ngoài ra có một số trường hợp đặc thù cũng được xem là tham gia BHYT liên tục.