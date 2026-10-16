Bộ Y tế: Góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình

N

ội dung đầy đủ, bao quát, có tính ứng dụng thực tiễn cao

Điểm cầu Bộ Y tế kết nối với điểm cầu trung tâm của Thanh tra Chính phủ. Hội nghị nhằm trao đổi, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thống nhất, khả thi trong triển khai.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Y tế Đoàn Hữu Thiển khẳng định, Bộ Y tế thống nhất với nội dung dự thảo Bộ tiêu chí và văn bản hướng dẫn thực hiện; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị của cơ quan chủ trì soạn thảo trong nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, bộ, ngành và địa phương.

Chánh Văn phòng Bộ Y tế Đoàn Hữu Thiển phát biểu tham luận tại điểm cầu Bộ Y tế. Ảnh: YT

Theo Chánh Văn phòng Bộ Y tế, dự thảo có nội dung đầy đủ, bao quát, có tính ứng dụng thực tiễn cao. Năm nhóm tiêu chí với thang điểm 100, cùng hướng dẫn chấm điểm, tài liệu kiểm chứng và biểu mẫu, tạo cơ sở đánh giá có hệ thống, rõ ràng, thuận tiện cho người thực hiện.

Việc gắn chất lượng giải trình với tuân thủ thủ tục, công khai, minh bạch, phản hồi của người yêu cầu và xử lý vi phạm góp phần đánh giá thực chất trách nhiệm công vụ, phòng ngừa né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

B

ốn nội dung gợi mở

t

rao đổi, làm rõ và áp dụng

Trên tinh thần thống nhất với dự thảo, Bộ Y tế nêu bốn nội dung gợi mở để trao đổi, làm rõ cách hiểu và áp dụng. Về phạm vi đánh giá, Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn bằng tình huống cụ thể để phân biệt yêu cầu giải trình với yêu cầu cung cấp thông tin, trả lời phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, làm rõ việc áp dụng Bộ tiêu chí của Thanh tra Chính phủ và Bộ tiêu chí chuyên ngành y tế, tránh đánh giá trùng lặp.

Về chấm điểm, cần xem xét mối quan hệ giữa số buổi giải trình trực tiếp, thời hạn pháp luật quy định và tính chất phức tạp của vụ việc. Đối với phản ánh, khiếu nại, tố cáo phát sinh sau giải trình, Bộ Y tế đề nghị làm rõ cách đánh giá khi chưa có kết quả giải quyết và cơ chế cập nhật sau đó, bảo đảm khách quan và quyền của công dân.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị thống nhất cách tổng hợp số liệu, xác định tổng số vụ việc, yêu cầu phải giải trình để xếp loại hàng năm, nhất là các vụ việc chuyển kỳ, chưa hoàn thành nhưng còn trong thời hạn hoặc có yêu cầu lặp lại.

Trong tổ chức thực hiện, cần tăng cường tập huấn qua hồ sơ mẫu, thống nhất biểu mẫu điện tử, khai thác dữ liệu sẵn có và phân định rõ trách nhiệm tự đánh giá, rà soát. Với ngành y tế, việc sử dụng tài liệu kiểm chứng phải bảo đảm bảo mật thông tin người bệnh, dữ liệu cá nhân và thông tin người tố cáo theo quy định. Kết quả đánh giá cần phục vụ khắc phục hạn chế, cải thiện quy trình và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ tiêu chí sau khi hoàn thiện, ban hành sẽ là tài liệu hữu ích để Bộ Y tế nghiên cứu, vận dụng phù hợp với đặc thù của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chất lượng phục vụ người dân.

Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và củng cố niềm tin của Nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức y tế cần xác định công khai, minh bạch, trung thực và trách nhiệm giải trình là chuẩn mực thường xuyên trong thực thi nhiệm vụ.