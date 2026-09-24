Bộ Y tế giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Lào Cai

Đoàn công tác do bác sĩ Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế làm việc tại UBND phường Lào Cai.

Đoàn đã làm việc, kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi, UBND phường Lào Cai, Trạm Y tế Lào Cai, Trường THPT Lào Cai và một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không khói thuốc. Qua đó, đoàn ghi nhận kết quả, những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đoàn giám sát thực tế tại Trường THPT Lào Cai.

Từ năm 2015, với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hoạt động truyền thông, đào tạo, giám sát và xây dựng mô hình không khói thuốc tại Lào Cai và Yên Bái trước đây được triển khai tại cộng đồng, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương; đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, duy trì và mở rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại Lào Cai.