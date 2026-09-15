Bộ Y tế được giao soạn thảo quy định về kinh doanh khí N2O

Cơ quan Công an thu giữ nhiều bình khí N2O, dụng cụ pha chế, sử dụng shisha và rượu ngoại. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật và 1 nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Bộ Y tế được giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật số 24/2026/QH16 về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác.

Chính phủ cũng cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định cụ thể tại mục Ghi chú trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về đề xuất ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời bảo đảm việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ soạn thảo.

Việc phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm bảo đảm các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua sớm được hướng dẫn, triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, góp phần bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành pháp luật.

Trước đó, Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời bổ sung quy định quản lý đối với một số lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn.

Một nội dung đáng chú ý tại Luật vừa được thông qua là bổ sung điểm m vào sau điểm l khoản 1 Điều 6, quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Quy định này nhằm tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng khí N2O trong thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để phân biệt rõ các mục đích sử dụng hợp pháp với hoạt động kinh doanh nhằm đưa khí N2O vào cơ thể qua đường hô hấp.

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các hợp đồng kinh doanh khí N2O thuộc diện bị cấm. Theo đó, những hợp đồng đã được giao kết sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ thời điểm này, các bên tham gia hợp đồng phải thực hiện thanh lý theo quy định của pháp luật về dân sự và các quy định pháp luật có liên quan./.