Bộ Y tế được giao soạn thảo quy định về kinh doanh khí N2O

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật và 1 nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

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Trong số này, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị.

Bộ NN&MT chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; đồng thời chủ trì soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đối với Luật số 24/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Công an chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để cấp phép đối với kinh doanh dịch vụ thị thực của nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Y tế được giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật số 24/2026/QH16 về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác.

Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Nghị định và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định cụ thể tại mục Ghi chú trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về đề xuất ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời bảo đảm việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ soạn thảo.

Việc phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm bảo đảm các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua sớm được hướng dẫn, triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, góp phần bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành pháp luật.