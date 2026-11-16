Bộ Y tế định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc mắt từ tuyến cơ sở

Hội nghị Nhãn khoa Việt Nam năm 2026 (VOS 2026) và Hội nghị Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương lần thứ 12 do Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương tổ chức, thu hút hơn 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: YT

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận những nỗ lực của ngành Nhãn khoa trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại và mở rộng các chương trình khám sàng lọc mắt trong cộng đồng.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị ngành Nhãn khoa thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, chú trọng chăm sóc mắt toàn diện ngay từ tuyến y tế cơ sở.

GS.TS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam phát biểu. Ảnh: YT

Theo đó, cần xây dựng các chương trình sàng lọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; tập trung phát hiện sớm tật khúc xạ, cận thị học đường ở trẻ em, đục thể thủy tinh và bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi. Việc tăng cường khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý về mắt sẽ góp phần phát hiện bệnh sớm, hạn chế nguy cơ mất thị lực và giảm gánh nặng điều trị.

Cùng với nhiệm vụ phòng bệnh, Thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chẩn đoán hình ảnh số và y tế từ xa trong khám, chữa bệnh; tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các cơ sở y tế địa phương. Các cơ sở khám, chữa bệnh và đội ngũ phẫu thuật viên cần tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, kiểm soát chất lượng phẫu thuật, khắc phục tình trạng biến chứng sau phẫu thuật thể thủy tinh, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Theo kết quả Điều tra đánh giá nhanh mù lòa có thể phòng tránh được tại Việt Nam năm 2026 (RAAB 2026), được thực hiện tại 12 tỉnh, thành phố với gần 16.000 người từ 50 tuổi trở lên, tỷ lệ mù lòa ở nhóm tuổi này giảm từ 1,8% năm 2015 xuống còn 1,66%. Tuy nhiên, số người mù ước tính tăng từ khoảng 329.000 lên gần 464.000 người. Đục thể thủy tinh tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 66,7% số trường hợp mù lòa được ghi nhận qua điều tra.

Kết quả này cho thấy công tác phòng, chống mù lòa vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong phát hiện sớm và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị Nhãn khoa Việt Nam 2026. Ảnh: YT

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết, các báo cáo khoa học là kết quả nghiên cứu của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa trong nhiều năm, tập trung làm rõ những tiến bộ trong nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào chẩn đoán, điều trị bệnh mắt.

Hội nghị có 348 báo cáo khoa học thuộc 18 lĩnh vực và 6 khóa đào tạo chuyên sâu, cập nhật tiến bộ trong phẫu thuật thể thủy tinh, điều trị bệnh võng mạc, glôcôm và chăm sóc mắt trẻ em. Hội nghị Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương lần thứ 12 có 36 báo cáo, tập trung vào chẩn đoán, điều trị các bệnh lý viêm mắt và chia sẻ kinh nghiệm xử trí ca bệnh khó.

Thông qua trao đổi học thuật, đào tạo và hợp tác chuyên môn, hội nghị góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhãn khoa, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn, hướng tới mục tiêu giảm mù lòa có thể phòng tránh và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho nhân dân.