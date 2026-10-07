Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm DIARY Hair Perfume WithVitamin Love Story In Seoul

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được duyệt gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty TNHH Paltac Việt Nam (địa chỉ: Số 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, tại công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 01 sản phẩm của Công ty TNHH Paltac Việt Nam - tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

Sản phẩm mỹ phẩm DIARY Hair Perfume WithVitamin Love Story In Seoul, số tiếp nhận/ phiếu công bố 1241063/24/CBMP-QLD, ngày cấp 27/06/2024.

Ảnh minh hoạ

Lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược là nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được duyệt và không đúng bản chất của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Paltac Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược nêu rõ, trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 25/12/2021;

Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/10/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Paltac Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/10/2026.