Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 sản phẩm 'đội lốt' mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô đối với 2 sản phẩm: Xông vùng kín bằng dược liệu (Nhãn hàng Xongbame Pro), số tiếp nhận/Phiếu công bố 05/26/CBMP-QN; Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (Nhãn hàng: Tabame Pro), số tiếp nhận/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 23/25/CBMP-QN.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh (địa chỉ: 13 đường số 12B, phường An lạc, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT (Địa chỉ: Khu Năm Giai, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Xông vùng kín bằng dược liệu Nhãn hàng Xongbame Pro), Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (Nhãn hàng: Tabame Pro) và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân viphạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng toàn bộ các lô của02 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô của 02 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/11/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giám sát Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô 2 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên;

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/11/2026.