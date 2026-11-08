Bộ Y tế: Điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Chiều tối 8/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cục An toàn thực phẩm nhận thông tin, ngày 7/11, trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh - Khu Công nghiệp Long Hậu 3 và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè trong công tác khám chữa bệnh. Các đơn vị y tế tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang nằm viện, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện những người liên quan xuất hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự để kịp thời đưa đi điều trị.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn tập thể phải tuân thủ, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản, phục vụ ăn uống; thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, kiểm thực ba bước, bảo đảm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tây Ninh theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời thực hiện báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định./.