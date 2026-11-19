Nhiệm kỳ của Phó chủ tịch này là 5 năm và có thể bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm áp dụng như Phó Chủ tịch Thường trực.

Đề xuất của Bộ Y tế được nêu trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 827 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia, đang được lấy ý kiến.

Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập (năm 2024), có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng có con dấu, tài khoản riêng.

Hiện nay, Hội đồng Y khoa Quốc gia có 1 Phó Chủ tịch thường trực hoạt động chuyên trách là GS.TS Nguyễn Viết Tiến, 2 Phó Chủ tịch là TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đều hoạt động kiêm nhiệm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ XI của Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Trần Minh

Năm 2027 là năm đầu tiên diễn ra kỳ kiểm tra đánh giá đối với 4 chức danh bác sĩ (gồm Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền và Y học dự phòng) và bác sĩ nội trú. Đợt đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 27-28/3/2027 tại 3 khu vực; nhận hồ sơ từ 1-10/1/2027. Các bác sĩ sẽ tham gia với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Kết quả được công bố trước ngày 20/4/2027.

Năm 2028 sẽ kiểm tra đối với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và năm 2029 sẽ kiểm tra các chức danh còn lại như kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng...

Theo lý giải của Bộ Y tế, việc đề xuất bổ sung 1 Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng xuất phát từ vướng mắc về cơ cấu lãnh đạo, Ủy viên Hội đồng hiện nay chủ yếu là kiêm nhiệm. Trong khi đó, việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu được thực hiện, khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn, đặc biệt các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng Bộ công cụ và thời gian thực hiện theo lộ trình quy định còn rất ít.

Bộ Y tế cho rằng việc sửa đổi, bổ sung này nhằm khắc phục bất cập, vướng mắc phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của Hội đồng y khoa Quốc gia.

Cơ quan này cũng đề xuất giảm tần suất họp của Hội đồng từ định kỳ 1 tháng/lần sang 3 tháng/lần nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của Hội đồng.