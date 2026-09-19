Bộ Y tế đề xuất thay đổi cách định giá dịch vụ khám chữa ở bệnh viện công

Khoản 7 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ BHYT sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ BHYT chi trả mà không phải là dịch vụ theo yêu cầu. Đồng thời, các cơ sở này cũng được quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá.

Trong tờ trình gửi Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất sửa quy định này theo hướng làm rõ cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước chỉ được quyết định giá đối với dịch vụ theo yêu cầu. Giá các dịch vụ không theo yêu cầu tiếp tục do Bộ trưởng Y tế hoặc HĐND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi nhằm loại bỏ khả năng hiểu rằng cơ sở khám chữa bệnh được tự quyết định giá dịch vụ không theo yêu cầu đối với người không có thẻ BHYT.

Hướng dẫn cho người dân thủ tục khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: Hùng Trần

Bộ Y tế cũng đề xuất thay đổi cách xác định giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Cơ chế hiện hành về định giá đòi hỏi cơ sở khám chữa bệnh phải lập hồ sơ phương án giá, gửi cơ quan chủ quản xem xét trước khi gửi Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Y tế cho rằng quy trình này tạo khối lượng công việc đáng kể, nhất là với các cơ sở lớn có hàng nghìn, thậm chí trên 10.000 danh mục kỹ thuật. Trong khi đó, các trạm xá, trạm y tế quân y, tổ quân dân y quy mô nhỏ cũng phải thực hiện quy trình định giá tương tự.

Qua rà soát các hồ sơ đã thẩm định, Bộ Y tế cho biết nhiều nhóm cơ sở có cùng cấp chuyên môn kỹ thuật (chuyên sâu, cơ bản, ban đầu) có mức giá đề xuất về cơ bản không khác biệt đáng kể sau khi được rà soát, chuẩn hóa về phương pháp và các yếu tố hình thành giá.

Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất chuyển từ phương thức “mỗi cơ sở một hồ sơ phương án giá” sang “một mức giá được xác lập theo cấp chuyên môn kỹ thuật” để áp dụng cho các cơ sở đủ điều kiện thuộc cấp tương ứng.

Theo phương án này, các cơ sở khám chữa bệnh không phải lập hồ sơ phương án giá mỗi khi thành lập mới hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn để gửi Bộ Y tế phê duyệt, mà có thể áp dụng mức giá đã được Bộ Y tế ban hành theo cấp chuyên môn.

Theo ước tính của Bộ Y tế, phương án này có thể giảm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm chi phí văn phòng phẩm và in ấn. Con số này chưa bao gồm các chi phí khác như nhân lực lập hồ sơ, thời gian xử lý của cơ quan chủ quản, tổ chức họp, đi lại, lưu trữ hồ sơ và các chi phí hành chính liên quan.

Bộ Y tế cho rằng lợi ích của phương án không chỉ nằm ở việc giảm chi phí vật chất mà còn giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.