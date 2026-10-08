Bộ Y tế đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển khám chữa bệnh BHYT lên 20 ngày, dùng ngay trên VNeID

Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử.

Dự thảo hiện đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế.

Phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại có thể sử dụng trên VNeID

Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.

Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Trường hợp không thể đến đúng thời gian hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.

Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch, đồng thời hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên các ứng dụng điện tử.

Ảnh minh hoạ.

Bệnh mạn tính có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm đối với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định.

Nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện thêm một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.

Dự thảo đồng thời bổ sung danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng; điều chỉnh một số danh mục bệnh như đái tháo đường, suy tim, tăng huyết áp.

Đáng chú ý, bệnh động kinh ổn định sau giai đoạn cấp được đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh mạn tính được quản lý, theo dõi tại cơ sở cấp ban đầu.

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước.

Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý.

Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong 6 tháng.

Bộ Y tế cho biết, việc đưa người bệnh đã ổn định về tuyến cơ sở thời gian qua góp phần giảm quá tải cho tuyến trên và thuận lợi hơn cho việc theo dõi, điều trị lâu dài. Tuy nhiên, tuyến dưới vẫn gặp khó khăn do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị và nhân lực.

Bên cạnh đó, thông tin về chẩn đoán, thuốc, phác đồ điều trị và kết quả xét nghiệm giữa các tuyến chưa được liên thông đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình theo dõi và điều trị người bệnh.

Mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trong đó có người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu và người khuyết tật từ 70 tuổi trở lên đăng ký thường trú tại địa bàn nơi cơ sở khám chữa bệnh đặt địa điểm hoạt động.

Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT cần gắn với năng lực thực tế của từng cơ sở và yêu cầu chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh được tiếp tục quản lý, theo dõi phù hợp tại tuyến cơ sở.

Các địa phương sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở cấp chuyên sâu tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ bản, tuyến ban đầu; tập trung phát triển kỹ thuật cao và điều trị các bệnh phức tạp mà tuyến dưới chưa thực hiện được.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại và tổ chức chuyển người bệnh được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh BHYT, giảm thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính liên thông và hiệu quả quản lý, điều trị người bệnh giữa các tuyến.