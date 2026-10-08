Bộ Y tế đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển khám chữa bệnh BHYT lên 20 ngày, dùng ngay trên VNeID
Người bệnh có thể dùng phiếu chuyển viện, giấy hẹn khám lại trên VNeID thay giấy; thời hạn giấy chuyển được đề xuất tăng từ 10 ngày lên 20 ngày.
Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử.
Dự thảo hiện đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế.
Phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại có thể sử dụng trên VNeID
Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay.
Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.
Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Trường hợp không thể đến đúng thời gian hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.
Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch, đồng thời hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên các ứng dụng điện tử.
Bệnh mạn tính có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm đối với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định.
Nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện thêm một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.
Dự thảo đồng thời bổ sung danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng; điều chỉnh một số danh mục bệnh như đái tháo đường, suy tim, tăng huyết áp.
Đáng chú ý, bệnh động kinh ổn định sau giai đoạn cấp được đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh mạn tính được quản lý, theo dõi tại cơ sở cấp ban đầu.
Dự thảo cũng đề xuất thay đổi cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước.
Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý.
Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong 6 tháng.
Bộ Y tế cho biết, việc đưa người bệnh đã ổn định về tuyến cơ sở thời gian qua góp phần giảm quá tải cho tuyến trên và thuận lợi hơn cho việc theo dõi, điều trị lâu dài. Tuy nhiên, tuyến dưới vẫn gặp khó khăn do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị và nhân lực.
Bên cạnh đó, thông tin về chẩn đoán, thuốc, phác đồ điều trị và kết quả xét nghiệm giữa các tuyến chưa được liên thông đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình theo dõi và điều trị người bệnh.
Mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu
Dự thảo cũng đề xuất mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trong đó có người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu và người khuyết tật từ 70 tuổi trở lên đăng ký thường trú tại địa bàn nơi cơ sở khám chữa bệnh đặt địa điểm hoạt động.
Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT cần gắn với năng lực thực tế của từng cơ sở và yêu cầu chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh được tiếp tục quản lý, theo dõi phù hợp tại tuyến cơ sở.
Các địa phương sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở cấp chuyên sâu tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ bản, tuyến ban đầu; tập trung phát triển kỹ thuật cao và điều trị các bệnh phức tạp mà tuyến dưới chưa thực hiện được.
Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại và tổ chức chuyển người bệnh được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh BHYT, giảm thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính liên thông và hiệu quả quản lý, điều trị người bệnh giữa các tuyến.
Theo Bộ Y tế, việc chuyển người bệnh căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, cấp chuyên môn kỹ thuật và tình trạng bệnh; lập đầy đủ hồ sơ, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định, góp phần bảo đảm tính liên tục trong quá trình điều trị và quyền lợi của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, tại một số thời điểm vẫn còn phát sinh một số vướng mắc trong việc xác định cơ sở tiếp nhận phù hợp và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ sở khám chữa bệnh.
Hầu hết cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai bệnh án điện tử. Tuy nhiên, việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở và tích hợp trên VNeID chưa đồng bộ, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bản giấy; việc chia sẻ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các thông tin chuyên môn giữa các cơ sở còn hạn chế, dẫn đến một số trường hợp phải thực hiện lại các xét nghiệm hoặc bổ sung thông tin khi tiếp nhận người bệnh.
Một số đơn vị đề nghị bổ sung trên phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thời hạn của phiếu chuyển đối với người bệnh chuyển tuyến lần đầu để người bệnh biết thông tin đi đúng hạn.
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt nam, năm 2025, số cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu là 2.967 cơ sở để thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại 12.629 cơ sở khám chữa bệnh gồm 100 đơn vị cấp chuyên sâu, 1.547 cấp cơ bản và 10.982 cấp ban đầu (bao gồm cả Trạm y tế xã và các điểm trạm);
Tổng chi quỹ BHYT năm 2025 là 164.875.703 triệu đồng, trong đó: Chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT: 162.838.584 triệu đồng; Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu: 1.849.888 triệu đồng; Chi thanh toán trực tiếp: 187.231 triệu đồng.
Cơ cấu chi khám chữa bệnh BHYT: thuốc chiếm 29,6%, cận lâm sàng chiếm 19,5%, phẫu thuật và thủ thuật chiếm 17,8%, tiền khám và giường chiếm 21%.
Bình quân một lần khám chữa bệnh quỹ BHYT thanh toán là 830.182 đồng tăng 10% so với năm 2024.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-de-xuat-tang-thoi-han-phieu-chuyen-kham-chua-benh-bhyt-len-20-ngay-dung-ngay-tren-vneid-169261008152451506.htm