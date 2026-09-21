Bộ Y tế đề xuất tăng 120 bệnh được kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26 năm 2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư 26/2025/TT-BYT đang có hiệu lực, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh. nhiễm trùng, ký sinh trùng; bệnh của máu; bệnh tâm thần; bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa.

Các bệnh mạn tính phổ biến được cấp thuốc trên 30 ngày như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, COPD, rối loạn lo âu, trầm cảm... cho đến viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ, các bệnh về máu và miễn dịch như Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, cũng như một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì.

Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày - tối đa 90 ngày từ 252 lên 372. Ảnh: minh hoạ

Với các bệnh trong danh mục, bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc với số ngày sử dụng của mỗi đơn thuốc tối đa không quá 90 ngày, thay vì chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày như trước đây.

Nhiều bệnh về tim mạch, ung thư, da liễu được đề xuất kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày

Theo dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 26, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày (tối đa 90 ngày), được đề xuất mở rộng so với danh mục hiện hành.

Cụ thể, danh mục hiện hành gồm 252 bệnh, nhóm bệnh. Bộ Y tế đề xuất danh mục mới lên 372, tăng 120 bệnh, nhóm bệnh.

Đáng chú ý nhất là bệnh tim mạch, dự thảo bổ sung 46 bệnh/nhóm bệnh thuộc hệ tuần hoàn. Trong số các bệnh được bổ sung có nhiều bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng đáng kể, từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh, tăng 34 mục.

Dự thảo bổ sung nhiều bệnh như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ, trứng cá, viêm tuyến mồ hôi nung mủ…

Danh mục cũng đề xuất bổ sung một số bệnh và tổn thương da khác như nám má, nốt ruồi, sẹo lồi, viêm mạch dạng livedo, viêm mao mạch da, vảy cá bẩm sinh, bệnh da do nhạy cảm ánh sáng di truyền...

Với bệnh ung thư, danh mục cũng đề xuất thêm 10 bệnh/nhóm bệnh như u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy…

Với bệnh hô hấp, Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung thêm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính, sẹo hẹp thanh quản.Kê đơn tối đa 90 ngày, nhưng không mặc định...

Ở nhóm tiết niệu - sinh dục, danh mục mới dự kiến bổ sung viêm thận lupus, lạc nội mạc tử cung, mãn kinh và các rối loạn liên quan mãn kinh, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, một số bệnh lý lành tính của tuyến tiền liệt và rối loạn bàng quang.

Một số bệnh huyết học không phải ung thư cũng được đưa thêm vào danh mục gồm giảm tiểu cầu miễn dịch, thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu do dinh dưỡng và thiếu máu do thiếu vitamin B12.

Ở nhóm nội tiết và chuyển hóa, danh mục mới dự kiến bổ sung viêm tuyến giáp liên quan thiếu i ốt, đái tháo nhạt, suy giáp sau phẫu thuật hoặc can thiệp, rối loạn lipid máu, hội chứng Turner và tiền đái tháo đường.

Một số bệnh khác cũng xuất hiện trong danh mục đề xuất như viêm gan C mạn tính, suy nhược thần kinh, xơ củ (tuberous sclerosis) và glôcôm bẩm sinh.

Người có bệnh thuộc danh mục kê đơn ngoại trú kèm bệnh mạn tính khác cũng không được kê đơn quá 90 ngày

Dự thảo tiếp tục quy định đối với bệnh thuộc danh mục được áp dụng kê đơn ngoại trú trên 30 ngày, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc. Ảnh: TB

Số ngày sử dụng của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày. Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này kèm theo bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng quy định cách kê đơn trong trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.