Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất bổ sung các quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Đáng chú ý, sử dụng chức năng livestream để bán thuốc có thể được đưa vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc online, cấm livestream.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược về các hành vi không được phép trong kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử sẽ không được phép nếu không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian; sử dụng chức năng livestream để bán hàng; hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm việc định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Quy định này nếu được thông qua sẽ bổ sung cơ sở pháp lý để kiểm soát cụ thể hơn phương thức giao dịch thuốc trên môi trường mạng, nhất là với các kênh bán hàng khó xác định danh tính người bán hoặc nguồn gốc sản phẩm.

Thực tế, pháp luật về dược đã đặt ra những giới hạn đối với việc kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử. Theo Luật số 44/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, từ ngày 1/7/2025, việc bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ thông qua thương mại điện tử là hành vi bị nghiêm cấm, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối với thuốc kiểm soát đặc biệt, pháp luật cũng không cho phép thực hiện bán buôn qua hình thức trực tuyến.

Bên cạnh việc kiểm soát loại thuốc được phép giao dịch, các quy định hiện hành cũng yêu cầu cơ sở kinh doanh chỉ được hoạt động