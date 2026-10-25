Bộ Y tế đề xuất quy định mới về ghi nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Theo Bộ Y tế, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý an toàn hóa chất trong sản xuất và kiểm soát chất lượng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Việc xây dựng Thông tư thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 24/2026/QH16, nhằm bảo đảm tính liên tục trong quản lý nhà nước khi các quy định liên quan được điều chỉnh từ ngày 1/3/2027.

Dự thảo hướng tới thống nhất hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và tạo cơ sở áp dụng các phương thức kiểm tra nhà nước đối với chế phẩm lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.

Theo dự thảo, việc ghi nhãn, sử dụng nhãn điện tử chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế lưu thông trong nước, nhập khẩu thực hiện theo quy định về ghi nhãn hàng hóa tại Chương IV Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hướng dẫn của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương và đáp ứng các yêu cầu sau:

Một số yêu cầu về ghi nhãn hóa chất.

Dự thảo Thông tư cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể về hình thức thể hiện thông tin trên nhãn chế phẩm. Theo đó, tên thương mại phải được viết liên tục, thống nhất với văn bản thông báo lưu hành chế phẩm và có kích thước chữ lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn.

Nhãn phải được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ nhạt hoặc rách nát trong quá trình lưu thông, bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Thông tin phải được in trực tiếp trên bao bì hoặc gắn chắc chắn vào bao bì sản phẩm.

Dự thảo còn quy định nền nhãn không được sử dụng màu trùng với màu chỉ độ độc của chế phẩm nhằm tránh gây nhầm lẫn trong nhận diện mức độ nguy hiểm.

Đối với chế phẩm có kích thước nhỏ hoặc bao bì trực tiếp không đủ diện tích thể hiện toàn bộ nội dung bắt buộc, nhãn trên sản phẩm hoặc bao bì phải có tối thiểu tên hàng hóa, tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cùng thông tin xuất xứ. Các nội dung còn lại phải được thể hiện trên nhãn kèm theo chế phẩm.

Riêng chế phẩm có độ độc nhóm III, IV theo phân loại được dẫn chiếu trong dự thảo, nhãn phải ghi rõ khuyến cáo về việc sử dụng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Các yêu cầu được đề xuất nhằm tăng khả năng nhận diện nguy cơ, cung cấp thông tin sử dụng an toàn và hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng chế phẩm trên thị trường.

Thông qua việc hoàn thiện quy định ghi nhãn, Bộ Y tế hướng tới tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và bảo đảm người sử dụng tiếp cận đầy đủ các cảnh báo an toàn trước khi sử dụng chế phẩm.Xem toàn văn dự thảo tại đây .