Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi chỉ hiến mô cho anh chị em ruột

Trong kỷ nguyên mới, việc nhận diện đúng vai trò của Phật giáo và phát huy hiệu quả hơn nữa các giá trị Phật giáo không chỉ là đòi hỏi của riêng Giáo hội, mà còn là yêu cầu của sự phát triển quốc gia.