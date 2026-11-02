Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi chỉ hiến mô cho anh chị em ruột
Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và nhân dân, Bộ Y tế rút đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha mẹ, chỉ cho phép hiến cho anh, chị, em ruột với những điều kiện chặt chẽ. Nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao sự tiếp thu của cơ quan soạn thảo, đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung xung quanh vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-y-te-de-xuat-nguoi-duoi-18-tuoi-chi-hien-mo-cho-anh-chi-em-ruot-246261102120603184.htm