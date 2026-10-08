Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày, tích hợp trực tiếp trên VNeID

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), cơ quan quản lý đề xuất đẩy mạnh áp dụng phiếu chuyển tuyến và phiếu hẹn khám lại dạng điện tử. Người dân có thể tra cứu, sử dụng trực tiếp trên VNeID, hệ thống giám định BHYT, văn bản điện tử ký số hoặc bản giấy có mã QR.

Đáng chú ý, thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh dự kiến tăng từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Đối với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính hoặc điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định, phiếu chuyển vẫn giữ giá trị 1 năm. Trường hợp phát sinh thêm bệnh mạn tính khác trong quá trình điều trị, người bệnh không phải làm thêm phiếu mới.

Về phiếu hẹn khám lại, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hẹn, hoặc chủ động liên hệ bác sĩ để sắp xếp lại lịch nếu không thể đến đúng hẹn.

Phiếu chuyển viện có thể dùng trên VNeID

Bên cạnh đó, việc chuyển tuyến sẽ căn cứ theo yêu cầu chuyên môn và năng lực điều trị thực tế của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện như trước. Bệnh nhân mạn tính sau khi điều trị ổn định tại tuyến trên có thể chuyển về tuyến cơ sở để tiếp tục quản lý và được quay lại tuyến trên đánh giá lại kết quả tối đa 1 lần trong 6 tháng.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung bệnh động kinh đã ổn định vào danh mục quản lý tại tuyến ban đầu, nghiên cứu tính năng tự động nhắc lịch khám trên ứng dụng điện tử cho người cao tuổi, trẻ em và mở rộng đối tượng đăng ký BHYT ban đầu.

Nếu được thông qua, các quy định sửa đổi này dự kiến chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2027.