Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày, dùng ngay trên VNeID

Phiếu chuyển viện có thể dùng trên VNeID. Ảnh: Đức Vân

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử.

Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, thời hạn sử dụng tăng từ 10 lên 20 ngày kể từ ngày ký.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh cũng có giá trị tương đương bản giấy.

Với phiếu hẹn khám lại, người bệnh được yêu cầu đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Trường hợp không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.

Đáng chú ý, với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định, phiếu chuyển có giá trị 1 năm. Nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện thêm một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.

Giảm thủ tục cho người bệnh mạn tính

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Việc chuyển tuyến sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước.

Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục quản lý. Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh vẫn có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong 6 tháng.

Bộ Y tế cho biết việc đưa người bệnh đã ổn định về tuyến cơ sở thời gian qua góp phần giảm quá tải cho tuyến trên, đồng thời thuận lợi hơn cho việc theo dõi bệnh lâu dài. Tuy nhiên, tuyến dưới vẫn gặp khó khăn do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị và nhân lực; thông tin về chẩn đoán, thuốc, phác đồ điều trị, kết quả xét nghiệm giữa các tuyến chưa được liên thông đầy đủ.

Dự thảo đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch và hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên ứng dụng điện tử.

Một số bệnh cũng được đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh trong danh mục quản lý bệnh mạn tính tại tuyến ban đầu, trong đó có bệnh động kinh đã ổn định sau giai đoạn cấp.

Bộ Y tế đồng thời đề xuất mở rộng một số nhóm được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực cho tuyến cơ sở. Tuyến chuyên sâu sẽ tập trung điều trị bệnh phức tạp, kỹ thuật cao và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Nếu được thông qua, các quy định sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.4.2027.