Bộ Y tế đề xuất đổi cách xác định giá dịch vụ khám chữa bệnh

Theo tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước chỉ được quyết định giá đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Giá các dịch vụ không theo yêu cầu tiếp tục do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc HĐND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THÀNH DƯƠNG

Bộ Y tế cho rằng, việc sửa đổi nhằm làm rõ quy định, tránh cách hiểu rằng cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được tự quyết định giá dịch vụ không theo yêu cầu đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề xuất thay đổi phương thức xác định giá dịch vụ khám chữa bệnh. Theo cơ chế hiện hành, mỗi cơ sở khám chữa bệnh phải lập hồ sơ phương án giá, gửi cơ quan chủ quản xem xét trước khi gửi Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo Bộ Y tế, quy trình này tạo khối lượng công việc lớn, nhất là đối với các cơ sở khám chữa bệnh có hàng nghìn, thậm chí hơn 10.000 danh mục kỹ thuật. Trong khi đó, các trạm xá, trạm y tế quân y, tổ quân dân y quy mô nhỏ cũng phải thực hiện quy trình định giá tương tự.

Qua rà soát các hồ sơ đã thẩm định, Bộ Y tế nhận thấy nhiều nhóm cơ sở cùng cấp chuyên môn kỹ thuật (chuyên sâu, cơ bản, ban đầu) có mức giá đề xuất về cơ bản không khác biệt đáng kể sau khi được rà soát, chuẩn hóa về phương pháp và các yếu tố hình thành giá.

Từ đó, Bộ Y tế đề xuất chuyển từ phương thức “mỗi cơ sở một hồ sơ phương án giá” sang xác lập một mức giá theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật, áp dụng đối với các cơ sở đủ điều kiện thuộc cấp tương ứng.

Với phương án này, cơ sở khám chữa bệnh không phải lập hồ sơ phương án giá mỗi khi thành lập mới hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn để gửi Bộ Y tế thẩm định, mà có thể áp dụng mức giá đã được Bộ Y tế ban hành theo cấp chuyên môn kỹ thuật.

Bộ Y tế ước tính phương án này có thể giảm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm chi phí văn phòng phẩm và in ấn.

Con số này chưa bao gồm các khoản chi khác như nhân lực lập hồ sơ, thời gian xử lý của cơ quan chủ quản, tổ chức họp, đi lại, lưu trữ hồ sơ và các chi phí hành chính liên quan.

Theo Bộ Y tế, việc thay đổi phương thức xác định giá không chỉ góp phần giảm chi phí vật chất mà còn giảm chi phí tuân thủ, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý để tập trung cho hoạt động chuyên môn.