Bộ Y tế đề xuất định danh, công khai giá thiết bị y tế

Theo Bộ Y tế, thiết bị y tế là cấu phần trọng yếu quyết định chất lượng dịch vụ y tế, hiệu quả kinh tế y tế và an ninh y tế quốc gia. Do đó, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và số hóa toàn diện hoạt động quản lý thiết bị y tế.

Theo đó, thực hiện quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng gồm sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh, quản lý, sử dụng và thanh lý, hủy bỏ. Dự kiến sẽ gắn mã định danh để kiểm soát quá trình lưu thông trên thị trường và là cơ sở cho việc áp dụng biện pháp công khai giá bán.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về thiết bị y tế. Bao gồm giá trên thị trường thế giới và trong nước; định danh, truy xuất nguồn gốc; thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị y tế; hệ thống cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hiệu chuẩn an toàn, tính năng thiết bị y tế…

Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng các biện pháp như công khai giá đối với một số nhóm thiết bị (trước mắt đề xuất áp dụng với các thiết bị y tế có ít nhà cung cấp). Công khai các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế, trong đó bao gồm quy định về số tầng phân phối đối với một số nhóm thiết bị như đã báo cáo ở trên.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định giao Bộ Y tế ban hành danh mục thiết bị y tế đấu thầu tập trung, đàm phán giá và hướng dẫn, tổ chức thực hiện để đẩy mạnh hoạt động mua sắm tập trung, hạn chế các khâu trung gian trong mua sắm…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận cuộc họp Hội đồng thẩm định.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo viện dẫn nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết bị y tế; thống nhất thuật ngữ cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế; cần rà soát Luật giá và các Luật khác có liên quan.

Đại diện Hội Thiết bị y tế Việt Nam đề nghị cần có lộ trình phù hợp vì có nhiều công việc phải triển khai như dữ liệu về giá. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề nghị bỏ yêu cầu công khai giá nhập khẩu đối với thiết bị y tế vì giá vốn nhập khẩu là bí mật thương mại của doanh nghiệp.

Các đại biểu khác đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ nội hàm việc quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng gồm sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh, quản lý, sử dụng và thanh lý, hủy bỏ; cần quy định rõ lộ trình triển khai thực hiện quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm…

Phát biểu kết luận Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ dự án Luật của cơ quan chủ trì soạn thảo – Bộ Y tế; đánh giá các giải pháp Bộ Y tế đề xuất sửa đổi tại điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh giúp minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh, kiểm soát giá thiết bị y tế... Thứ trưởng tin tưởng khi làm tốt được việc trên, người dân chắc chắn được hưởng lợi trong quá trình khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn, hợp lý để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay; tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu đề xuất, kiến nghị…/.