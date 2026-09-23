HNN.VN - Sáng 23/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức hội thảo thông tin về thị trường và ngành hàng Halal tại thành phố Huế. Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; ngài Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; bà Aida Safura Niza Binti Othman, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Malaysia tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, sở, ngành, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp.