Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến

Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 4 dự thảo đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược hiện hành, cụ thể:

Tại Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm: Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử thuộc một trong trường hợp sau: không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian; thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; thực hiện qua phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, các hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trực tuyến bị cấm sẽ được xác định theo bốn nhóm chính kể trên.

Việc bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc trong danh mục hạn chế qua thương mại điện tử là hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh minh hoạ

Hiện nay, theo quy định tại khoản 19, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 2016, hành vi nghiêm cấm là: "Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử thông qua các phương tiện không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử (còn gọi là website thương mại điện tử) bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến."

Theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (số 44/2024/QH15) - sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, việc bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc trong danh mục hạn chế qua thương mại điện tử là hành vi bị nghiêm cấm (trừ các trường hợp phục vụ cách ly y tế do dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A). Đồng thời, cũng cấm bán buôn thuốc kiểm soát đặc biệt qua hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược cũng quy định rõ: Các cơ sở chỉ được kinh doanh thuốc tại địa điểm đã được cấp phép; mọi hành vi giao dịch thuốc qua mạng xã hội hoặc nền tảng không phải là sàn thương mại điện tử chính thức đều bị nghiêm cấm.

Cũng liên quan đến việc mua bán thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua thương mại điện tử, hồi giữa năm ngoái, sau khi nhận được phản ánh về hiện tượng này, Cục Quản lý DượcCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các đơn vị, tổ chức bán hàng theo phương thức thương mại điện tử đề nghị có biện pháp kiểm soát và ngăn chặn các hành vi này.

Văn bản của Cục Quản lý Dược đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra thực địa, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở bán thuốc sai địa điểm, bán sai quy định hoặc lợi dụng nền tảng mạng xã hội để kinh doanh thuốc trái phép. Các đơn vị phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc Thực hành tốt nhà thuốc (GPP), chỉ giao dịch với các đối tác đủ điều kiện pháp lý và được cấp phép theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của người dân: không nên mua thuốc qua mạng khi không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cần đến nhà thuốc được cấp phép để đảm bảo an toàn.

Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt quản lý thị trường dược phẩm trực tuyến, ngăn chặn tình trạng bán thuốc trôi nổi, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh hoạt động mua bán online ngày càng phát triển.