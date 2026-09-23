Bộ Y tế đề xuất cấm hình thức livestream bán thuốc

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển bùng nổ, việc mua sắm hàng hóa qua mạng đã trở thành thói quen phổ biến của người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế. Điểm nhấn quan trọng trong đợt sửa đổi lần này nằm ở việc siết chặt trong kinh doanh dược phẩm trực tuyến, trực tiếp nhắm đến các lỗ hổng đang bị lợi dụng.

Việc bán buôn thuốc kiểm soát đặc biệt qua hình thức trực tuyến cũng bị cấm. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược, trong đó quy định rõ hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua phương thức thương mại điện tử sẽ bị nghiêm cấm nếu không thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng trung gian đã được cấp phép.

Đáng chú ý, dự thảo chỉ rõ việc thực hiện giao dịch thông qua chức năng livestream bán hàng sẽ bị đưa vào nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các giao dịch sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán cũng như không có khả năng truy xuất giao dịch theo quy định về giao dịch điện tử cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

So với quy định hiện hành tại Luật Dược 2016 (được sửa đổi năm 2024), lần sửa đổi này mang tính khái quát cao hơn, đồng thời gọi tên trực tiếp hình thức livestream nhằm bịt kín các khoảng trống pháp lý mà các gian hàng online thường ngụy trang để qua mặt cơ quan chức năng.

Dù hành lang pháp lý đối với việc mua bán thuốc trực tuyến đã có những khung giới hạn nhất định, chẳng hạn như cấm bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc hạn chế bán lẻ qua thương mại điện tử (trừ các trường hợp cách ly y tế đặc biệt khi có dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A), thực tiễn triển khai vẫn gặp nhiều thách thức do sự biến tướng tinh vi trên môi trường mạng.

Việc bổ sung quy định cấm livestream kết hợp với yêu cầu khắt khe về định danh điện tử và truy xuất nguồn gốc giao dịch sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng xác định chính xác chủ thể kinh doanh.

Khi các quy định mới này chính thức được thông qua và đi vào cuộc sống, thị trường kinh doanh dược phẩm trực tuyến kỳ vọng sẽ được thanh lọc mạnh mẽ. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế, mà còn là lá chắn bảo vệ an toàn sức khỏe thiết thực cho người dân trước ma trận thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên không gian mạng.