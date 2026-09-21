Bộ Y tế đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc dài ngày

Theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT hiện hành, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh, trong đó có các nhóm bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng; bệnh về máu; bệnh tâm thần; bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa...

Một số bệnh mạn tính phổ biến thuộc danh mục này gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, rối loạn lo âu, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, sa sút trí tuệ và một số bệnh về máu, miễn dịch.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2025/TT-BYT đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục lên 372 bệnh, nhóm bệnh, tăng 120 bệnh, nhóm bệnh so với quy định hiện hành.

Cụ thể, dự thảo bổ sung nhiều bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim...

Một số bệnh khác cũng được đề xuất bổ sung vào danh mục như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng...

Đối với nhóm bệnh ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy...

Người bệnh mắc kèm bệnh mạn tính ổn định cũng có thể được kê đơn tối đa 90 ngày

Theo đề xuất của Bộ Y tế, đối với 372 bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục, người kê đơn căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc trong đơn, nhưng tối đa không quá 90 ngày đối với mỗi thuốc.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đối với trường hợp người bệnh đồng thời mắc các bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định.

Theo đó, người kê đơn có thể căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê thuốc điều trị các bệnh mạn tính mắc kèm với thời gian sử dụng của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày.

Như vậy, thời gian kê đơn được xác định trên cơ sở đánh giá tình trạng bệnh cụ thể, không mặc nhiên áp dụng thời hạn 90 ngày cho tất cả người bệnh hoặc tất cả các loại thuốc.

Đề xuất cho phép kê đơn chung khi khám nhiều chuyên khoa

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo là quy định về kê đơn thuốc đối với người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề xuất, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung, bao gồm các chỉ định thuốc của những chuyên khoa liên quan.

Đồng thời, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung về chống chỉ định, tương tác thuốc và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Quy định này tạo cơ sở để linh hoạt trong việc kê đơn đối với người bệnh cần điều trị tại nhiều chuyên khoa, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát việc sử dụng thuốc nhằm hạn chế các nguy cơ phát sinh khi phối hợp nhiều loại thuốc.

Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư trước khi hoàn thiện và ban hành theo quy định.