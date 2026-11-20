Chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: THÁI SƠN)

Dinh dưỡng chuyên biệt giúp giảm biến chứng, chi phí điều trị

ThS Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, sự phát triển thể chất, trí tuệ và khả năng phục hồi của trẻ em. Với một số bệnh lý, dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ chăm sóc mà còn là một phần thiết yếu của phác đồ điều trị, thậm chí là phương pháp điều trị đặc hiệu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tiên lượng bệnh.

Việt Nam có khoảng 103.500 trẻ sinh non mỗi năm, với khoảng 17.000 ca tử vong sơ sinh; trong đó, khoảng 25% trường hợp tử vong liên quan đến sinh non hoặc nhẹ cân. Đây là nhóm trẻ có nguy cơ cao gặp các biến chứng như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết và phải điều trị kéo dài.

Đối với trẻ suy dinh dưỡng cấp tính, tỷ lệ trẻ gầy còm năm 2025 khoảng 6,9%, có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền. Giai đoạn 2023-2025, khoảng 111.000 lượt trẻ được phát hiện, quản lý và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, suy dinh dưỡng cấp tính nặng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, biến chứng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Ở nhóm trẻ mắc động kinh kháng thuốc, các dữ liệu được dẫn tại hội thảo cho thấy trên thế giới có khoảng 18,15 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi mắc động kinh; ước tính 20-30% người bệnh không đáp ứng đầy đủ với thuốc điều trị. Nhóm mắc động kinh kháng trị có nguy cơ tử vong sớm cao gấp 3 lần, nguy cơ đột tử cao gấp 6 lần so với người khỏe mạnh.

Với những trường hợp phù hợp, chế độ ăn sinh ceton (ketogenic) có thể được sử dụng khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả hoặc không phù hợp. Khoảng 50-60% người bệnh có thể giảm hơn 50% số cơn co giật sau hơn 3 tháng áp dụng chế độ ăn này. Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi chuyên gia giám sát, tính toán thực đơn và theo dõi chặt chẽ đáp ứng điều trị cũng như tác dụng phụ.

Những số liệu trên cho thấy dinh dưỡng điều trị là nhu cầu y tế thực sự đối với một số nhóm trẻ em, không đơn thuần là hoạt động chăm sóc thông thường.

Hiện việc tiếp cận các can thiệp dinh dưỡng điều trị còn gặp khó khăn do một số chế phẩm chuyên biệt có chi phí cao, phải sử dụng trong thời gian dài; khả năng cung ứng và tổ chức thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh chưa đồng đều. Trong khi đó, các khoản chi phí này chưa được bảo đảm thanh toán đầy đủ, thống nhất trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, làm tăng gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình.

Thanh toán bảo hiểm y tế để mở rộng cơ hội điều trị cho bệnh nhi

Xuất phát từ thực tiễn này, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Một nội dung đang được nghiên cứu là bổ sung chi phí điều trị dinh dưỡng vào phạm vi thanh toán của quỹ.

Theo Vụ Bảo hiểm y tế, chính sách này không chỉ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

TS Huỳnh Nam Phương, Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết suy dinh dưỡng cấp tính nặng là bệnh lý cần được điều trị, không đơn thuần là tình trạng thiếu ăn. Các chế phẩm dinh dưỡng đặc trị trong trường hợp này được sử dụng như một phần của phác đồ điều trị.

Với trẻ từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng nhưng không có biến chứng, hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép điều trị ngoại trú bằng thực phẩm điều trị sẵn sàng sử dụng (RUTF).

TS Huỳnh Nam Phương cho rằng cần đưa điều trị suy dinh dưỡng cấp tính vào quyền lợi bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán có thể được thiết kế riêng cho bữa ăn hoặc công thức dinh dưỡng tại cơ sở y tế và các chế phẩm đã đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, không nên thanh toán đại trà mọi sản phẩm dinh dưỡng; việc được đăng ký lưu hành không đồng nghĩa sản phẩm đương nhiên thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả.

PGS,TS,BS Trần Thị Hoàng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, cho biết các nghiên cứu được dẫn trong báo cáo ghi nhận sữa mẹ hiến tặng thanh trùng có thể giúp giảm gần 3 lần nguy cơ viêm ruột hoại tử, giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng huyết muộn ở trẻ nhẹ cân. Trẻ sử dụng nguồn dinh dưỡng này cũng có thể giảm khoảng 15 ngày nằm viện và 10 ngày nuôi dưỡng tĩnh mạch, qua đó giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh và chi phí điều trị.

Từ những lợi ích trên, PGS,TS,BS Trần Thị Hoàng kiến nghị đưa sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả theo chỉ định của bác sĩ, trước mắt ưu tiên trẻ sinh non, nhẹ cân và trẻ sơ sinh mắc bệnh lý.

Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Theo lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế, việc mở rộng danh mục sản phẩm, giải pháp dinh dưỡng được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cần dựa trên các tiêu chí cụ thể, gồm tính cần thiết về chuyên môn, hiệu quả điều trị, hiệu quả chi phí và khả năng cân đối quỹ. Điểm quan trọng là phải phân biệt dinh dưỡng điều trị với ăn uống thông thường.

Chẳng hạn ở trẻ sinh non, nhẹ cân, nếu không bảo đảm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng. Những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn kéo dài thời gian nằm viện, làm tăng chi phí điều trị do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế cho rằng cần ưu tiên trẻ em, trẻ sơ sinh và các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời quan tâm người nghèo, người thu nhập thấp. Việc xem xét thanh toán các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt nhằm hỗ trợ người bệnh tiếp cận điều trị, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí khám, chữa bệnh về lâu dài.