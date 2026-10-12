Bộ Y tế đề xuất bác sĩ nội trú thi đánh giá năng lực sau năm đầu

Bộ Y tế đề xuất học viên bác sĩ nội trú phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi hoàn thành năm học thứ nhất. Nếu không đạt yêu cầu sau tối đa hai lần kiểm tra liên tiếp, học viên sẽ buộc phải thôi học.

Đây là nội dung trong dự thảo Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Bác sĩ nội trú chỉ được dự tuyển một lần

Theo dự thảo, người dự tuyển chương trình bác sĩ nội trú phải có bằng bác sĩ thuộc một trong các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng. Thời gian dự tuyển được giới hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc ngày cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ.

Mỗi người chỉ được dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú một lần. Quy định này cũng áp dụng với người có bằng bác sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ và có ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành dự thi trong danh mục đào tạo bác sĩ nội trú.

Bộ Y tế đề xuất các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh bác sĩ nội trú mỗi năm một lần, theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định phương thức tuyển sinh và các môn thi.

Với chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm, theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuy nhiên, dự thảo chỉ cho phép xét tuyển trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn chuyên ngành hoặc cơ sở y tế tại vùng khó khăn đang thiếu bác sĩ chuyên khoa nghiêm trọng, cần bổ sung nhân lực sớm, hoặc thuộc các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong những trường hợp này, sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục đại học thống nhất tiêu chí xét tuyển. Cơ sở giáo dục đại học phải báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản và được chấp thuận trước khi thông báo tuyển sinh.

Dự thảo cũng yêu cầu quy mô đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa phải phù hợp với năng lực tiếp nhận người học thực hành của các cơ sở thực hành lâm sàng. Việc xác định quy mô phải tuân thủ Nghị định 111/2017/NĐ CP cùng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trọng tâm của dự thảo là đưa yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh vào quá trình đào tạo bác sĩ nội trú.

Đánh giá năng lực sau năm đầu, không đạt có thể phải thôi học

Một nội dung trọng tâm của dự thảo là đưa yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh vào quá trình đào tạo bác sĩ nội trú. Theo đề xuất, chương trình năm thứ nhất được tích hợp nội dung thực hành theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ CP. Sau khi hoàn thành năm học này, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu không đạt yêu cầu sau tối đa hai lần kiểm tra liên tiếp, học viên buộc phải thôi học. Quy định này đặt ra yêu cầu để người học đáp ứng tiêu chuẩn năng lực hành nghề ngay trong quá trình đào tạo, thay vì chỉ tập trung vào kết quả học tập cuối khóa.

Bên cạnh đó, người học phải duy trì hiệu lực hợp pháp của giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp trong suốt thời gian theo học chương trình bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa. Theo dự thảo, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú có thời gian tối thiểu ba năm, tùy chuyên ngành. Người học phải tham gia đào tạo chính quy, tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình cũng yêu cầu học viên tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở thực hành hoặc các ấn phẩm chuyên ngành khác.

Đề xuất linh hoạt thời gian đào tạo bác sĩ chuyên khoa

Đối với chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, dự thảo quy định hai hình thức gồm chính quy và thường xuyên. Ở hình thức chính quy, thời gian đào tạo tối thiểu là ba năm, tùy chuyên ngành. Dự thảo khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong thời gian học.

Ở hình thức thường xuyên, thời gian đào tạo dài hơn từ 25% đến 50% so với chương trình chính quy cùng chuyên ngành. Khoảng thời gian làm việc giữa hai đợt học tập trung không được vượt quá 12 tháng. Hình thức này chỉ áp dụng với người đã được tuyển dụng và đang làm việc tại cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định thời gian đào tạo chuẩn của từng chương trình. Thời gian tối đa để hoàn thành khóa học không được dài hơn 12 tháng so với thời gian chuẩn.

Người học chưa tốt nghiệp khi hết thời gian đào tạo tối đa có thể đăng ký dự tuyển lại, kể cả trường hợp đã bị buộc thôi học. Khi người học trúng tuyển và nhập học trở lại, cơ sở giáo dục đại học xem xét công nhận kết quả học tập còn giá trị theo quy định của dự thảo để tiếp tục đào tạo và xét tốt nghiệp.

Các cơ sở giáo dục đại học được quyết định tổ chức đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ, căn cứ điều kiện thực tế và khả năng triển khai chương trình.

Dự thảo Hướng dẫn đang trong quá trình lấy ý kiến. Những nội dung nêu trên là đề xuất của Bộ Y tế, chưa phải quy định đã chính thức có hiệu lực.