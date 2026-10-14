Bộ Y tế đề xuất bác sĩ nội trú phải đánh giá năng lực sau năm thứ nhất

Theo dự thảo, đối tượng dự tuyển bác sĩ nội trú là người có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc ngày có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển.

Người dự tuyển chỉ được dự thi một lần duy nhất. Bộ Y tế đề xuất các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh bác sĩ nội trú một lần mỗi năm, theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn.

Đối với chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, theo dự thảo, các cơ sở có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm. Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển.

Tuy nhiên, xét tuyển chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, như chuyên ngành hoặc cơ sở y tế tại vùng khó khăn thiếu bác sĩ chuyên khoa trầm trọng, cần bổ sung nhân lực sớm, hoặc thuộc các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo nêu rõ quy mô đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa của cơ sở giáo dục đại học không vượt quá khả năng tiếp nhận tối đa số người học thực hành của các cơ sở thực hành lâm sàng theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Dự thảo cũng đặt yêu cầu gắn quá trình đào tạo bác sĩ nội trú với việc đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo dự thảo, thời gian đào tạo cấp văn bằng bác sĩ nội trú tối thiểu 3 năm tùy chuyên ngành.

Về đào tạo cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa, có 2 hình thức đào tạo là theo hình thức chính quy hoặc theo hình thức thường xuyên thực hiện theo thời gian linh hoạt.

Đào tạo theo hình thức chính quy với thời gian đào tạo tối thiểu 3 năm tùy chuyên ngành. Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đăng bài báo kết quả nghiên cứu trong thời gian học.

Đào tạo theo hình thức thường xuyên: thời gian đào tạo dài hơn từ 25% đến 50% thời gian đào tạo theo hình thức chính quy cùng chuyên ngành đào tạo.