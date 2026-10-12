Bộ Y tế đề xuất bác sĩ nội trú phải đánh giá năng lực sau năm thứ nhất

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khoẻ cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ nội trú chỉ được dự thi một lần

Theo dự thảo, đối tượng dự tuyển bác sĩ nội trú là người có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc ngày có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển.

Người dự tuyển chỉ được dự thi một lần duy nhất. Quy định này cũng áp dụng với người có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ và có ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi trong danh mục đào tạo bác sĩ nội trú.

Về phương thức tuyển sinh, Bộ Y tế đề xuất các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh bác sĩ nội trú một lần mỗi năm, theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định phương thức và môn thi.

Các tân bác sĩ nội trú chọn ngành học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Đối với chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, dự thảo của Bộ Y tế nêu rõ, các cơ sở có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm. Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Tuy nhiên, xét tuyển chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, như chuyên ngành hoặc cơ sở y tế tại vùng khó khăn thiếu bác sĩ chuyên khoa trầm trọng, cần bổ sung nhân lực sớm, hoặc thuộc các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong trường hợp này, sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục đại học thống nhất tiêu chí xét tuyển. Sau đó, cơ sở giáo dục đại học phải gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế để được chấp thuận trước khi thông báo tuyển sinh.

Dự thảo nêu rõ qui mô đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa của cơ sở giáo dục đại học không vượt quá khả năng tiếp nhận tối đa số người học thực hành của các cơ sở thực hành lâm sàng theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Học viên bác sĩ nội trú không đạt đánh giá năng lực sau năm thứ nhất sẽ phải thôi học?

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu gắn quá trình đào tạo bác sĩ nội trú với việc đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, chương trình đào tạo năm thứ nhất của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được tích hợp nội dung thực hành theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ nhất, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nếu không đạt yêu cầu sau tối đa 2 lần kiểm tra liên tiếp, học viên buộc phải thôi học.

Bên cạnh yêu cầu đánh giá năng lực, dự thảo cũng quy định người học có trách nhiệm duy trì hiệu lực hợp pháp của giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp trong suốt thời gian theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Theo dự thảo, thời gian đào tạo cấp văn bằng bác sĩ nội trú tối thiểu 3 năm tùy chuyên ngành. Đào tạo theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học. Người học phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở thực hành hoặc các ấn phẩm chuyên ngành khác.

Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ nhất, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nếu không đạt yêu cầu sau tối đa 2 lần kiểm tra liên tiếp, học viên buộc phải thôi học. Ảnh: minh hoạ

Về đào tạo cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa, có hai hình thức đào tạo là theo hình thức chính quy hoặc theo hình thức thường xuyên thực hiện theo thời gian linh hoạt.

Đào tạo theo hình thức chính quy với thời gian đào tạo tối thiểu 3 năm tùy chuyên ngành. Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đăng bài báo kết quả nghiên cứu trong thời gian học;

Đào tạo theo hình thức thường xuyên: thời gian đào tạo dài hơn từ 25% đến 50% thời gian đào tạo theo hình thức chính quy cùng chuyên ngành đào tạo. Thời gian làm việc giữa hai lần học tập trung không dài hơn 12 tháng. Hình thức này chỉ áp dụng đối với người học đã được tuyển dụng và đang làm việc tại cơ sở y tế vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo qui định hiện hành.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định thời gian đào tạo chuẩn đối với từng chương trình. Thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học không dài hơn 12 tháng so với thời gian đào tạo chuẩn của chương trình theo học. Người học chưa tốt nghiệp khi hết thời gian đào tạo tối đa của chương trình đào tạo, kể cả trường hợp đã bị buộc thôi học, được đăng ký dự tuyển lại. Kết quả học tập còn trong thời hạn giá trị theo khoản 6 Điều này được cơ sở giáo dục đại học xem xét công nhận khi người học trúng tuyển và nhập học trở lại để tiếp tục học tập và xét tốt nghiệp.

Cơ sở giáo dục đại học quyết định việc tổ chức đào tạo theo niên chế hay tín chỉ để phù hợp với điều kiện thực tế và khả thi.

Như Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin kế hoạch của Hội đồng Y khoa Quốc gia, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng. Cụ thể, Hội đồng tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Kỳ đầu tiên diễn ra vào tháng 3, dự kiến từ tháng 1, các bác sĩ sẽ nộp hồ sơ. Kỳ tiếp theo diễn ra vào tháng 12, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào tháng 9. Kỳ kiểm tra sẽ được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ không áp dụng một cấu trúc chung cho tất cả chức danh mà được xây dựng theo từng lĩnh vực hành nghề. Cụ thể, hình thức câu hỏi, các miền (lĩnh vực) năng lực, danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc và ma trận đề kiểm tra được quy định tại các quyết định riêng của Hội đồng Y khoa Quốc gia.