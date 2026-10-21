Bộ Y tế đề xuất 8 địa phương phát triển các điểm đến du lịch y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi các bộ, ban ngành về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030".

Theo Bộ Y tế, đây là bước đi cụ thể hóa các Nghị quyết 72/NQ-TW, Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ hướng tới phát triển du lịch y tế thành lĩnh vực mũi nhọn.

Mục tiêu đặt ra của Đề án là đến năm 2030, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế Việt Nam chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển một số sản phẩm và điểm đến du lịch y tế có năng lực cạnh tranh trong khu vực; từng bước xây dựng uy tín và thương hiệu du lịch y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nhu cầu ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh.

Các nhóm sản phẩm dịch vụ y tế du lịch cốt lõi được Bộ Y tế đề xuất bao gồm: Khám sức khỏe tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa và hỗ trợ sinh sản; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Ảnh: Bống Vũ

Sản phẩm dịch vụ du lịch y tế cốt lõi gồm những gì?

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là phấn đấu tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có ít nhất 5 bệnh viện công lập.

Dự thảo xác định 8 địa phương ưu tiên lựa chọn, phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (Phú Quốc).

Việc lựa chọn điểm đến cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ y tế, chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, tài nguyên du lịch, giao thông, lưu trú và nhu cầu thị trường.

Các nhóm sản phẩm dịch vụ cốt lõi bao gồm: Khám sức khỏe tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa và hỗ trợ sinh sản; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Đề án cũng hướng tới xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng, chi phí dịch vụ phải được công khai, minh bạch và cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Nghiên cứu chính sách thị thực, bảo hiểm và thanh toán quốc tế

Để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch y tế, Đề án cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp chính như: Hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế điều phối về du lịch y tế; rà soát pháp lý, nghiên cứu cơ chế ưu đãi thị thực, lưu trú cho bệnh nhân quốc tế và người đi cùng; hướng dẫn giá dịch vụ, thanh toán bảo hiểm quốc tế và chính sách thu hút đầu tư xã hội hóa…

Trong đó, để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, lưu trú và đi lại đối với người bệnh nước ngoài cùng người chăm sóc đi kèm.

Đồng thời, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phục vụ du lịch y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán quốc tế, bảo lãnh viện phí, kết nối giữa cơ sở y tế với doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch y tế.

Để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch y tế, Đề án cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp chính như: Hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế điều phối về du lịch y tế; rà soát pháp lý, nghiên cứu cơ chế ưu đãi thị thực, lưu trú cho bệnh nhân quốc tế và người đi cùng... Ảnh: TL

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có khả năng phục vụ khách quốc tế, đặc biệt về ngoại ngữ chuyên ngành, phiên dịch y khoa, quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng.

Nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị chất lượng, ngoại ngữ, giao tiếp và phục vụ người bệnh; tăng cường an toàn người bệnh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng tại các cơ sở tham gia mạng lưới du lịch y tế Việt Nam; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin cần thiết; khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, mô hình quản lý chất lượng được quốc tế thừa nhận phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Theo lộ trình dự kiến của Đề án, giai đoạn 2026-2027 sẽ thiết lập các điều kiện cần thiết, lựa chọn sản phẩm và địa bàn. Năm 2028 triển khai tại các địa phương được lựa chọn, tổ chức sơ kết, đánh giá. Giai đoạn 2029-2030 sẽ hoàn thiện, nhân rộng có chọn lọc những mô hình hiệu quả.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc phát triển du lịch y tế phải bảo đảm an toàn người bệnh, không ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong nước.