Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng

Cục Phòng bệnh cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh.

Để tăng cường công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện các quy định về dự phòng thương tích tại cộng đồng tại Luật Phòng bệnh, Thông tư số 15/2026/TT-BYT, Quyết định số 2428/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch dự phòng thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2026-2030 và Quyết định số 97/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh ban hành các danh mục, mẫu giám sát, mẫu báo cáo chuyên môn thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BYT;

Điều trị cho trẻ bị tai nạn thương tích tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

Tăng cường truyền thông, giáo dục về dự phòng thương tích và sơ cấp cứu thương tích tại cộng đồng, chú trọng các loại hình thương tích phổ biến, nhóm đối tượng có nguy cơ cao và các biện pháp dự phòng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng dự phòng thương tích cho người dân tại cộng đồng;

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giám sát trong dự phòng thương tích tại cộng đồng và Kế hoạch dự phòng thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2026-2030 của địa phương; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai.

Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế phản ánh về Cục Phòng bệnh để được hướng dẫn, phối hợp.