Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng kinh doanh viên giảm cân của Nhật

Viên giảm cân của Nhật "Sausando Slimming capsule". Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Viên giảm cân của Nhật "Sausando Slimming capsule" chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm thông tin, qua công tác hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm viên giảm cân của Nhật "Sausando Slimming capsule" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm được quảng cáo ứng dụng công nghệ sinh học Nhật Bản, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa năng lượng, đốt mỡ hiệu quả và phục hồi cơ bắp.

Sản phẩm này đang được quảng cáo và kinh doanh trên Shopee, kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023.

Yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ thông tin về sản phẩm viên giảm cân Nhật "Sausando Slimming capsule"

Theo cơ quan chức năng, "qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy tiếp nhận số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm nêu trên".

Để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người sử dụng và việc kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.