Bộ Y tế đề nghị phân định rõ trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bán trú

Bộ Y tế vừa có công văn số 8075/BYT-ATTP gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu phân định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp dịch vụ trong từng công đoạn cung cấp, tiếp nhận và tổ chức bữa ăn. Trách nhiệm của mỗi bên phải tương ứng với phạm vi hoạt động, quản lý và kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm khi xảy ra sự cố, đặc biệt với suất ăn chế biến bên ngoài trường học.

Kiểm tra việc thực hiện bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội. Ảnh: Lê Nguyễn

Về dinh dưỡng, các cơ sở giáo dục cần xây dựng thực đơn theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường, bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi, cấp học, số bữa ăn tại trường, nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp bữa ăn trong việc rà soát thực đơn trước khi áp dụng, công khai thực đơn bằng hình thức phù hợp và điều chỉnh khi có thay đổi về món ăn, nguyên liệu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, như thực phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo.

Các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống phải kiểm soát toàn bộ quy trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển đến phục vụ; bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không an toàn.

Các đơn vị phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định, chủ động kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất, điều kiện vệ sinh trong sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và việc kiểm thực, lưu mẫu thức ăn.

Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường học, đơn vị có số lượng suất ăn lớn và những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các trường cũng phải giám sát thường xuyên hoạt động tổ chức bữa ăn.

Để chủ động ứng phó, các địa phương cần xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Khi xảy ra sự cố, nhà trường phải thông báo ngay cho cơ quan y tế có thẩm quyền; phối hợp cấp cứu, điều trị người bị ảnh hưởng; bảo quản nguyên trạng thực phẩm, thức ăn, mẫu lưu, nguyên liệu và hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định./.