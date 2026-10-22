Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy định mới về quản lý mỹ phẩm

Ngày 22/10, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Tổ soạn thảo nhằm đánh giá tiến độ, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tham dự cuộc họp có đại diện một số bộ, ngành và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế là thành viên Tổ soạn thảo.

Dự thảo Thông tư gồm 4 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung về kỹ thuật trình bày; bỏ dẫn chiếu đến Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; một số quy định liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành (CFS); trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đối với Giấy ủy quyền trong hồ sơ.

Dự thảo cũng cập nhật việc phân cấp thủ tục hành chính về địa phương theo các nghị quyết của Chính phủ; bổ sung quy định nhằm tránh phải thu hồi sản phẩm trong trường hợp nguyên liệu đầu vào có chứa chất bảo quản, chất chống oxy hóa, chất ổn định với mục đích bảo quản nguyên liệu, hoặc có một số chất thuộc Phụ lục II (Annex II) ở hàm lượng vết do nguyên nhân kỹ thuật không thể tránh được.

Việc sửa đổi, bổ sung xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lộ trình phân cấp. Từ ngày 1/1/2028, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, đồng thời có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận do đơn vị mình cấp.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng phát biểu làm rõ thêm nội dung của dự thảo Thông tư. Ảnh: Trần Minh

Dự thảo cũng làm rõ việc không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hồ sơ đã nộp của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, việc đánh giá CGMP-ASEAN được phân cấp cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh đối với hồ sơ nộp từ ngày 1/1/2029, đòi hỏi sửa đổi các biểu mẫu liên quan.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung thống nhất với các văn bản luật và nghị định hướng dẫn Luật Dược; rà soát, hoàn thiện quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và các điều khoản chuyển tiếp, thủ tục hồ sơ.

Các đại biểu cũng góp ý về nội dung phân cấp, phân quyền trong thủ tục cấp chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Chứng nhận Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (CGMP), áp dụng trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn cho người tiêu dùng.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý thị trường mỹ phẩm trong bối cảnh mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng, tính an toàn của mỹ phẩm và bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Việc sửa đổi, bổ sung còn hướng tới cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên giao Cục Quản lý Dược tiếp thu có chọn lọc, khoa học các ý kiến đóng góp; rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý. Cục Quản lý Dược phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức họp Nhóm giúp việc, thống nhất các nội dung về phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, danh mục, phụ lục và điều khoản chuyển tiếp.

"Việc tổng hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo phải bảo đảm đúng tiến độ, trình lãnh đạo Bộ thẩm định, xem xét, ban hành, góp phần xây dựng thị trường mỹ phẩm an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh