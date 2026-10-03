Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu và dịch vụ số

Rà soát tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số y tế

Tại trụ sở Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chủ trì cuộc họp rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyển đổi số của Bộ Y tế.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với chuyển đổi số y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Trong cung cấp thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Y tế có 139 thủ tục hành chính có trường thư điện tử (email), trong đó 2 thủ tục hành chính quy định bắt buộc kê khai; 13 thủ tục hành chính có trường ngày cấp căn cước/căn cước công dân, trong đó 2 thủ tục hành chính quy định bắt buộc kê khai; 137 thủ tục hành chính có trường số điện thoại, trong đó 133 thủ tục hành chính quy định bắt buộc kê khai.

Về tiến độ thực hiện 82 nhóm dịch vụ công theo Kế hoạch số 02, Bộ Y tế có 4 nhóm thủ tục hành chính đang được triển khai, gồm: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng; xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật; nhóm thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/Giấy phép hành nghề dược; nhóm thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp/đăng ký bản công bố sản phẩm – xác nhận nội dung quảng cáo/đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hiện nay, giữa các đơn vị của Bộ Y tế và Bộ Công an đã thống nhất quy trình nghiệp vụ, xây dựng biểu mẫu, hoàn thành kiểm thử trên môi trường điện tử; chưa kiểm thử trên môi trường chính thức.

Đối với tiến độ triển khai nhóm 13 cơ sở dữ liệu (CSDL) Bộ Y tế được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Quyết định số 11/QĐ-TTg, hiện chưa ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung, quy trình thu thập, tạo lập, cập nhật và văn bản quy định nội hàm danh mục trường thông tin đối với CSDL quốc gia về y tế.

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Xác định điểm nghẽn, tăng cường tái sử dụng dữ liệu

Qua báo cáo, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các doanh nghiệp đồng hành đã đề xuất một số kiến nghị về tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã có; chuẩn hóa biểu mẫu và thành phần hồ sơ; rà soát cấu hình, quy trình điện tử nhằm giảm các trường thông tin và bước xử lý không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đại diện các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ cũng báo cáo, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả tiến độ các nhiệm vụ trong tái sử dụng dữ liệu, hiển thị thành phần hồ sơ, cấu hình và vận hành thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyển đổi số y tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các nhiệm vụ chuyển đổi số y tế. Bởi nếu chậm, muộn, các nhiệm vụ chuyển đổi số có thể làm trì hoãn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai các dịch vụ số, từ đó ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Đặc biệt, khi liên quan đến dữ liệu, hạ tầng công nghệ, phần mềm, quy trình nghiệp vụ và kết nối giữa các hệ thống, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nêu rõ và khẳng định, chuyển đổi số phải tạo ra kết quả thực tế. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu và dịch vụ số thuận tiện, chính xác, an toàn hơn.

Các đại biểu phát biểu báo cáo làm rõ thêm lĩnh vực phụ trách tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải đạt

Trên cơ sở những căn cứ, thông số, dữ liệu đã được tổng hợp, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu tất cả các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia theo hướng "6 rõ", có đầu mối cụ thể về những điểm nghẽn thuộc lĩnh vực được phân công để sớm tháo gỡ.

Trong đó, cần đổi mới, sáng tạo về cách thức tổ chức, phương pháp xử lý và phối hợp đồng bộ.

TS.BS Vũ Mạnh Hà giao Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tiếp tục soạn thảo Công văn tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ký về việc đôn đốc các địa phương về tiến độ và gửi Bộ Công an về những khó khăn, nếu có, cần sự hỗ trợ, phối hợp.

Cùng đó, Trung tâm lập nhóm Zalo bao gồm các đồng chí lãnh đạo cấp trưởng đơn vị, các đồng chí phó phụ trách lĩnh vực và chuyên viên làm nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm thường xuyên báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện, những khó khăn và phương án giải pháp, xử lý kịp thời mọi vướng mắc.

Các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ; Trung tâm rà soát, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà yêu cầu Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia lập danh mục các nhiệm vụ chuyển đổi số đang triển khai, tập trung vào: nhiệm vụ đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành; nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ; nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa vận hành thực chất hoặc chưa đạt yêu cầu; các nhiệm vụ phụ thuộc vào nhiều đơn vị, hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu khác nhau.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Trong đó, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ: nội dung; đơn vị chủ trì; đơn vị phối hợp; thời hạn; kết quả phải đạt; tình trạng hiện tại; nguyên nhân chậm; phương án xử lý và thời hạn hoàn thành mới.

Thông qua đó, các đồng chí Thứ trưởng phụ trách chuyên môn nắm bắt kịp thời, tham mưu với đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo.

Khi đã xác định rõ điểm nghẽn gắn với đơn vị có trách nhiệm, giải pháp và thời hạn xử lý cụ thể sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các hệ thống số, dữ liệu và quy trình của ngành Y tế thực sự kết nối và vận hành hiệu quả, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nêu rõ.