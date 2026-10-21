Bộ Y tế đặt mục tiêu đến 2030 có 20 bệnh viện chuẩn quốc tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi các bộ, ban, ngành lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030".

Theo Bộ Y tế, Đề án nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, hướng tới phát triển du lịch y tế thành lĩnh vực mũi nhọn, khai thác tiềm năng của hệ thống y tế gắn với lợi thế du lịch Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm và điểm đến có năng lực cạnh tranh trong khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và giảm nhu cầu người dân ra nước ngoài điều trị.

Bệnh nhân nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Đến năm 2030, Bộ Y tế đặt mục tiêu có tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó ít nhất 5 bệnh viện công lập.

Dự thảo xác định 8 địa phương ưu tiên phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (Phú Quốc). Việc lựa chọn điểm đến cụ thể sẽ dựa trên năng lực cung ứng dịch vụ y tế, chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông, lưu trú và nhu cầu thị trường.

Bộ Y tế đề xuất 5 nhóm sản phẩm dịch vụ gồm khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa và hỗ trợ sinh sản; khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Đề án đặt ra yêu cầu xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế xuyên suốt từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng và chi phí dịch vụ phải được công khai, minh bạch bằng nhiều ngôn ngữ.

Để phát triển hệ sinh thái du lịch y tế, dự thảo đề xuất 5 nhóm giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế điều phối và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, lưu trú và đi lại đối với người bệnh nước ngoài cùng người chăm sóc đi kèm.

Đồng thời, hoàn thiện quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ du lịch y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán quốc tế, bảo lãnh viện phí và kết nối giữa cơ sở y tế với doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước. Dự thảo cũng khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch y tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ chuyên ngành, phiên dịch y khoa, quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng. Các cơ sở tham gia mạng lưới du lịch y tế được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng được quốc tế thừa nhận.

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2026 - 2027 tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, lựa chọn sản phẩm và địa bàn triển khai. Năm 2028, tổ chức thực hiện tại các địa phương được lựa chọn, đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả. Giai đoạn 2029 - 2030 sẽ hoàn thiện và nhân rộng có chọn lọc những mô hình hiệu quả.

Bộ Y tế nhấn mạnh, phát triển du lịch y tế phải đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong nước.