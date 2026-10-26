Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai của Bộ trưởng Bộ Y tế cho TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Bạch Mai, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng TS. Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, việc bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn là sự bổ sung cần thiết cho đội ngũ lãnh đạo, góp phần tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng - tân Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai.Ảnh: Thế Anh

"TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng có quá trình đào tạo bài bản, với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại khoa. Đây là nền tảng quan trọng để TS. Hùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ mới"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói và bày tỏ lời chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng cần tiếp tục học hỏi, sâu sát thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hàng đầu của cả nước; là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, trung tâm chuyên môn kỹ thuật cao, cơ sở đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu khoa học có uy tín, địa chỉ tin cậy của Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Với quy mô hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, cùng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Bệnh viện đang từng bước mở rộng năng lực khám bệnh, chữa bệnh, phát triển các chuyên ngành và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Đáng ghi nhận là trong quá trình phát triển, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ duy trì thế mạnh của các chuyên ngành Nội khoa mà còn chú trọng phát triển lĩnh vực Ngoại khoa, từng bước hình thành và nâng cao năng lực của nhiều đơn vị chuyên sâu như Phẫu thuật thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Phẫu thuật lồng ngực, Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa...

"Những bước phát triển đó góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói và nhấn mạnh: thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, các chuyên gia, thầy thuốc, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai trong suốt chặng đường vừa qua.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: Thế Anh

Tuy nhiên, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói thêm, vị thế và truyền thống vẻ vang cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Bệnh viện. Trong bối cảnh ngành Y tế đang đổi mới mạnh mẽ, yêu cầu của người dân về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao, Bệnh viện Bạch Mai cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một bệnh viện phát triển bền vững phải lấy chất lượng chuyên môn làm nền tảng, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời bảo đảm công tác quản trị, điều hành hiệu quả và xây dựng được một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm và quyết tâm cao.

Trong đó, đội ngũ lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, trung tâm, phòng chức năng; cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết định khả năng thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện.

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, khẳng định vai trò bệnh viện tuyến cuối; tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm;

Đồng thời đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn; chú trọng đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm phát triển đồng bộ giữa hai cơ sở của Bệnh viện.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Ban Giám đốc và Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa chúc mừng TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng. Ảnh: Thế Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin của lãnh đạo Bộ Y tế và tập thể Bệnh viện; đồng thời cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc, đặc biệt là PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện, cùng các thế hệ lãnh đạo và đồng nghiệp đã hỗ trợ, dìu dắt trong quá trình công tác. Tân Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, cùng tập thể bệnh viện phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng được giao trọng trách mới. Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, theo định hướng của bệnh viện, các thành viên Ban Giám đốc cần phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tăng cường phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai đồng bộ và hiệu quả. PGS.TS Đào Xuân Cơ kỳ vọng TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và củng cố niềm tin của người dân.