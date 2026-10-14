Bộ Y tế cho phép cho Bệnh viện Từ Dũ được thông tim can thiệp bào thai

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức ký quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) chính thức áp dụng kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai trong khám, chữa bệnh.

Theo quyết định, bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện kỹ thuật, đồng thời tuân thủ quy định hiện hành.

4 kỹ thuật chuyên sâu thông tim can thiệp bào thai bệnh viện được thực hiện từ ngày 12/10, gồm: truyền máu cho thai nhi qua dây rốn, nội soi buồng ối đốt dây rốn, dẫn lưu bàng quang và dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.

Các kỹ thuật này đều đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, góp phần mở rộng khả năng can thiệp và điều trị một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của thai nhi trước khi chào đời.

Thông tim can thiệp bào thai là kỹ thuật y học chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, cùng hệ thống thiết bị phù hợp và khả năng xử trí những tình huống phức tạp ngay trong quá trình can thiệp. Trên thế giới, kỹ thuật này mới được thực hiện thành công tại một số ít quốc gia có nền y tế phát triển.

Ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 thành công. (Ảnh: BVCC)

Tại Việt Nam, ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên được thực hiện thành công ngày 4/1/2024. Sau hơn hai năm chín tháng, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công 17 ca, mở thêm cơ hội sống cho những thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Tháng 5/2025, sau khi hai bệnh viện phối hợp can thiệp thành công cho một sản phụ người Singapore, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen ngợi tập thể lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế của hai đơn vị.

Bộ trưởng đánh giá việc các bác sĩ Việt Nam tiếp cận, làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật này cho thấy năng lực chuyên môn của nền y học trong nước ngày càng được nâng cao. Thành tựu còn mang ý nghĩa nhân văn khi giúp những thai nhi đứng trước nguy cơ sinh ra với dị tật tim nghiêm trọng có thêm cơ hội sống và phát triển.

Kết quả thông tim can thiệp bào thai thành công vừa mang lại hy vọng cho các gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, vừa khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc thành phố ngay từ giai đoạn bào thai.