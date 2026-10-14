Bộ Y tế chính thức cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Các kỹ thuật được cấp phép gồm truyền máu cho thai nhi qua dây rốn; nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực; nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi và nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.

Theo Quyết định số 364/QĐ-KCB ngày 12/10/2026 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Từ Dũ phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên dụng và nhân lực theo quy định hiện hành.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 trong ca can thiệp tim bào thai thứ 17, ngày 9/10. Ảnh: BVCC

Thông tim can thiệp bào thai là kỹ thuật y khoa chuyên sâu nhằm can thiệp điều trị một số dị tật tim bẩm sinh nặng cho thai nhi ngay trong tử cung. Phương pháp này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa, hệ thống thiết bị phù hợp và khả năng xử lý các tình huống phức tạp trong quá trình can thiệp. Hiện kỹ thuật này mới được triển khai thành công tại một số ít quốc gia có nền y tế phát triển.

Tại Việt Nam, ê-kíp phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên vào ngày 4/1/2024. Đến tháng 5/2025, sau ca can thiệp thành công cho một sản phụ người Singapore, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen ngợi tập thể y bác sĩ hai bệnh viện, ghi nhận năng lực chuyên môn và giá trị nhân văn của thành tựu này.

Đến nay, ê-kíp hai bệnh viện đã thực hiện thành công 17 ca thông tim bào thai. Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai thành công kỹ thuật này mở ra cơ hội sống và phát triển tốt hơn cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đồng thời thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc TP.HCM ngay từ giai đoạn bào thai./.