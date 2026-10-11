Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nhiều người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

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Sáng 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc 18 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc và phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phường Cẩm Thành.

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 10/10, trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các đơn vị liên quan thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Cơ sở khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cùng với đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Các đơn vị có liên quan cần tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và hướng dẫn của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.