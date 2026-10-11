Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi

Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Đến hiện tại, ngành Y tế đã ghi nhận 60 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được báo cáo, ngày 10/10, tại phường Cẩm Thành ghi nhận 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các trường hợp xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ngành y tế địa phương được yêu cầu thông báo đến người dân trong khu vực xảy ra vụ việc. Những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần báo ngay cho cơ sở khám, chữa bệnh hoặc trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục theo quy định.

Trước đó, chiều 10/10, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành. Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Tối 10/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Hiện, có 10 ca đã được bác sĩ kê đơn thuốc cho về nhà điều trị, còn lại 50 ca đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong số những trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, gia đình ông Võ Văn Vương (57 tuổi, xã Mỏ Cày) có 8 người cùng ăn bánh mì và phải nhập viện cả 8 người ngày sau đó.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mất nước... Hiện, các bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị; tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.