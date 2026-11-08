Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau các vụ ngộ độc do bánh mì tại Quảng Ngãi

Cục An toàn thực phẩm cho biết, từ ngày 3 - 5/11, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mì thứ 3 xảy ra tại Quảng Ngãi tính từ đầu năm. Trước đó, lần gần nhất vào tháng 10 xảy ra vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Bà Được đã khiến 175 người mắc, với nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Hồi tháng 3, tại địa phương này cũng ghi nhận 19 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê.

Nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Thông báo rộng rãi cho cộng đồng tại khu vực xảy ra sự việc; bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho trạm Y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Đồng thời, tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh bánh mì, xe đẩy bán bánh mì… để tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.