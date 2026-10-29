Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng khám sức khỏe qua loa, 'biến tướng' thu tiền

Bác sĩ thám sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Y tế cho biết thời gian qua, công tác khám phân loại sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe phục vụ tuyển dụng lao động, học tập đã được các đơn vị triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra và ghi nhận phản ánh, tại một số cơ sở y tế, kể cả bệnh viện tuyến Trung ương và phòng khám đa khoa tư nhân, đã xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng quy định chuyên môn.

Cụ thể, hoạt động khám sức khỏe được thực hiện qua loa, mang tính hình thức, có dấu hiệu “biến tướng” nhằm thu tiền. Các vi phạm khác như một bác sĩ kiêm nhiệm, tự ý thực hiện khám nhiều chuyên khoa ngoài phạm vi hành nghề được cấp phép.

Tình trạng bỏ sót, không thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc hoặc cho người bệnh sử dụng thuốc nhằm tạm thời hạ các chỉ số sinh tồn (huyết áp, nhịp tim) để đối phó và kết luận “đủ sức khỏe”; hay một bác sĩ ký thay, ký gộp tại mục kết luận của nhiều chuyên khoa khác nhau trong cùng một hồ sơ.

Theo Bộ Y tế, các hành vi nêu trên vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe nghiêm túc, tuân thủ quy trình chuyên môn theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan; Thông tư số 23/2024/TT-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc cần bố trí đầy đủ nhân lực y tế theo các chuyên khoa, đặc biệt nghiêm cấm việc một bác sĩ tự ý thực hiện khám, kết luận hoặc ký thay cho nhiều chuyên khoa khi không có phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn phù hợp.

Chỉ định và thực hiện đầy đủ các kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng...) theo đúng danh mục và yêu cầu chuyên môn đối với từng loại hình khám sức khỏe. Hồ sơ khám sức khỏe phải được lưu trữ đầy đủ, bao gồm các phiếu kết quả cận lâm sàng có chữ ký của người thực hiện theo quy định (nếu có).

Thông tin về hoạt động khám sức khỏe cũng cần được công khai, minh bạch. Theo đó, các cơ sở khám sức khỏe thực hiện thông báo, cập nhật kịp thời với cơ quan quản lý có thẩm quyền khi có thay đổi về nhân lực, địa điểm, thời gian hoạt động, trang thiết bị y tế hoặc các hợp đồng chuyên môn theo quy định.

Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ cũng được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở và tại khu vực tiếp đón, nhằm tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc và phối hợp xác minh thông tin liên quan đến giấy khám sức khỏe.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đường dây cấp giấy khám sức khỏe “siêu tốc”, giấy khám sức khỏe giả.

Cùng với đó, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên địa bàn.

Bộ Y tế nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, kể cả việc tạm đình chỉ hoạt động, hoặc thu hồi văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe đối với các cơ sở cố tình vi phạm quy trình chuyên môn, hoặc không bảo đảm điều kiện về nhân lực theo quy định.