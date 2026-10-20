Bộ Y tế, Bộ Xây dựng có nhiều nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt

Sáng 20/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Đã phê duyệt 17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, đến 19/10, các bộ, cơ quan đã phê duyệt 17 nhiệm vụ, với tổng kinh phí đề xuất hơn 2.319 tỷ đồng. Trong đó, NSNN dự kiến bố trí hơn 1.518 tỷ đồng, chiếm 65,5%; nguồn ngoài NSNN khoảng 800,7 tỷ đồng, chiếm 34,5%.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Các nhiệm vụ được phê duyệt tập trung tại Bộ Xây dựng và Bộ Y tế, mỗi bộ 5 nhiệm vụ; Bộ Công Thương và Bộ KH&CN, mỗi bộ 2 nhiệm vụ; cùng các nhiệm vụ thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bộ NN&MT, NHNN Việt Nam.

Trong số 23 nhiệm vụ đủ điều kiện, còn 3 nhiệm vụ chưa được phê duyệt; 1 nhiệm vụ mới có báo cáo thẩm định và 2 nhiệm vụ được cơ quan chủ quản quyết định chưa triển khai trong giai đoạn này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào công nghệ, thiết bị nhập khẩu nhưng có nhu cầu thị trường trong nước lớn, như vũ trụ, điện tử, năng lượng, đường sắt tốc độ cao, y tế, nông nghiệp, robot, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và ngân hàng.

Theo Bộ KH&CN, khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở tiến độ phê duyệt chưa đồng đều và chất lượng một số hồ sơ. Một số đề xuất chưa chứng minh được khả năng làm chủ công nghệ lõi, chưa làm rõ sản phẩm đầu ra, tỷ lệ nội địa hóa và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Không để nhiệm vụ đã phê duyệt thiếu kinh phí triển khai

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Phát triển công nghệ chiến lược là trách nhiệm, đồng thời là vinh dự của các bộ, ngành được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây là lĩnh vực mới, quá trình triển khai bước đầu còn lúng túng nhưng đến nay đã từng bước hình thành lộ trình, cách thức tổ chức thực hiện".

Phó Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của các bộ, ngành, đồng thời yêu cầu phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt và mạnh dạn triển khai nhiệm vụ. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược giải quyết những bài toán phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn, năng suất, chất lượng, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đối với các nhiệm vụ chưa được phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ KH&CN tổng hợp, bảo đảm hoàn thành phê duyệt trong tháng 10/2026, phấn đấu nâng tổng số nhiệm vụ được thông qua lên ít nhất 20.

Bộ KH&CN được giao tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và duy trì giao ban hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bộ cần phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương phân bổ kinh phí năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2027.

Phó Thủ tướng đặc biệt yêu cầu không để xảy ra tình trạng nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được phê duyệt nhưng không có kinh phí triển khai; các bộ, ngành phải chủ động đăng ký nhiệm vụ cho năm 2027, bảo đảm tính liên tục.

Về thể chế, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nghiên cứu cơ chế thống nhất, khẩn trương ban hành thông tư quản lý Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược trong tháng 11/2026.