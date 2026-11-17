Chiều 16/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về việc điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Hoàng Thị Khánh Phương. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Văn hóa, buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng VHTTDL đã ký Quyết định số 3088/QĐ-BVHTTDL về việc chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đến Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tại Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Bộ trưởng VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa

Tại Quyết định số 3099/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng, Trưởng phòng Nhiếp ảnh (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Tại Quyết định số 3101/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Phạm Tuấn Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.