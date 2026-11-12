Bộ Y tế bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thanh Hải giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Sáng 12/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thanh Hải giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ dự và trao quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, pháp y tâm thần là lĩnh vực đặc thù, không chỉ liên quan đến chuyên môn y học mà còn gắn trực tiếp với hoạt động tư pháp, việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm công lý.

Theo Thứ trưởng, kết luận giám định là căn cứ khoa học quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết vụ việc. Một kết luận chính xác góp phần bảo vệ người vô tội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có bệnh lý tâm thần và phục vụ việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật. Ngược lại, sai sót hoặc hành vi cố ý làm sai lệch kết quả giám định có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Vì vậy, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ yêu cầu tân Viện trưởng cùng tập thể Viện nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm; phát huy vai trò người đứng đầu, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Đặc biệt, Viện phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giám định tư pháp, khám bệnh, chữa bệnh và các quy định liên quan. Mọi kết luận giám định phải dựa trên chứng cứ, hồ sơ, kết quả thăm khám, đánh giá chuyên môn và phương pháp khoa học phù hợp.

"Không được để bất kỳ sức ép, sự can thiệp hoặc lợi ích cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động giám định; không hợp thức hóa sai phạm, không làm sai lệch hồ sơ, không đánh đổi sự thật khoa học lấy bất kỳ lợi ích nào", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận, thăm khám, hội chẩn, lập hồ sơ đến ban hành kết luận giám định; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận. Mỗi kết luận phải có cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý và khả năng giải trình rõ ràng.

Cùng với đó, Viện cần nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển đội ngũ chuyên gia pháp y tâm thần có trình độ cao; chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức và chuẩn hóa quy trình chuyên môn. Năng lực đánh giá trạng thái tâm thần, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trong những tình huống phức tạp cần tiếp tục được nâng cao thông qua hội chẩn, trao đổi học thuật và ứng dụng các phương pháp đánh giá có cơ sở khoa học.

Thứ trưởng cũng lưu ý yêu cầu bảo đảm an toàn, tính nhân đạo và tôn trọng quyền con người trong hoạt động chuyên môn. Người được giám định, người bệnh tâm thần, dù ở hoàn cảnh pháp lý nào, cũng phải được đối xử đúng pháp luật, tôn trọng nhân phẩm và bảo đảm các quyền hợp pháp.

"Không được kỳ thị người mắc bệnh tâm thần. Nhưng cũng tuyệt đối không được để bệnh lý tâm thần bị lợi dụng nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý", Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thanh Hải bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

Trên cương vị mới, ông cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong toàn đơn vị.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt là giám định pháp y tâm thần, quản lý, chăm sóc và điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh; tuân thủ các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ ba, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, đoàn kết.

Thứ tư, xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chiến lược dài hạn, từng bước khẳng định vai trò đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực pháp y tâm thần của cả nước.

Tân Viện trưởng Phùng Thanh Hải bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và sự đồng hành của toàn thể viên chức, người lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Phùng Thanh Hải là giám định viên pháp y tâm thần, Phó Viện trưởng phụ trách quản lý, điều hành Viện.