Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, TS.BS Trần Văn Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã công bố Quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS Lê Huyền My, Trưởng khoa Hóa sinh, Huyết học và Miễn dịch, Bệnh viện Da liễu Trung ương, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện.

Trao quyết định bổ nhiệm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng TS.BS Lê Huyền My, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí trong nhiều năm công tác tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chuyên môn cho TS.BS Lê Huyền My. Ảnh: Nguyễn Cường

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề và phẩm chất đạo đức tốt, TS.BS Lê Huyền My sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cũng đề nghị tập thể Ban Giám đốc Bệnh viện tập trung triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược, trong đó chú trọng:

Đẩy mạnh phát triển chuyên môn sâu, làm chủ và chuyển giao các kỹ thuật cao trong da liễu hiện đại;

Phát huy vai trò là bệnh viện hạt nhân trong hệ thống da liễu quốc gia, chủ động trong đào tạo nhân lực, chỉ đạo tuyến, khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ kỹ thuật cho y tế cơ sở, chuyển giao kỹ thuật, sàng lọc, tư vấn và điều trị cho người dân tại các khu vực khó khăn;

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế;

Tích cực ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị;

Xây dựng văn hóa bệnh viện dựa trên nền tảng y đức.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS. Lê Huyền My bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng nghiệp đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao phó trọng trách mới.

TS.BS Lê Huyền My khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý và điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, TS.BS Lê Huyền My cam kết phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và các đơn vị trong Bệnh viện để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Giám đốc cũng chia sẻ định hướng tập trung nâng cao chất lượng xét nghiệm, phát triển các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học có trọng tâm, gắn kết quả nghiên cứu với khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương và các đại biểu chúc mừng tân Phó Giám đốc Lê Huyền My. Ảnh: Nguyễn Cường

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Bệnh viện Da liễu Trung ương hướng tới tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, xứng đáng với vai trò là đơn vị đầu ngành về da liễu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự tin tưởng của người dân.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Da liễu Trung ương có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc, đánh dấu cột mốc quan trọng quá trình kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng quản trị và phát triển chuyên môn toàn diện.