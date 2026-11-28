Ngày 27/11, Bộ Y tế tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Ngọc Vân, Trưởng khoa Nội Điều trị theo yêu cầu, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất.

Tại buổi lễ, TS Đặng Ngọc Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Ngọc Vân. Tham dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, đại diện các đơn vị thuộc Bộ và nhiều cơ sở y tế tại TPHCM.

Bác sĩ Vân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành y, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp B1, Phó Trưởng khoa phụ trách rồi Trưởng khoa Nội Điều trị theo yêu cầu. Bên cạnh công tác quản lý, khám chữa bệnh, bác sĩ tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều kinh nghiệm trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

TS Đặng Ngọc Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Ngọc Vân giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận quá trình công tác của bác sĩ Hoàng Ngọc Vân, đồng thời đề nghị tân Phó Giám đốc phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, chủ động tham mưu các giải pháp đổi mới quản trị, điều hành.

Lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng bác sĩ Vân cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, phát huy thế mạnh của đơn vị để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Hoàng Ngọc Vân cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế, tập thể bệnh viện và sự đồng hành của đồng nghiệp trong quá trình công tác.

Trên cương vị mới, bác sĩ cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, đặc biệt trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, lắng nghe, đề cao trách nhiệm cá nhân, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

Cũng trong ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lại TS Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng TS Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về hoạt động của Viện và những yêu cầu mới trong công tác kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng thuốc.

Sau khi trao quyết định, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Viện đề cao trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch trong công việc.

Theo Thứ trưởng, dù đảm nhiệm lĩnh vực nào, mỗi cán bộ, đơn vị cũng cần làm việc nghiêm túc, chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao. Việc triển khai nhiệm vụ không thể chỉ dừng ở văn bản, kế hoạch hay các cuộc họp mà phải tạo ra kết quả cụ thể, có sản phẩm thực tế để đánh giá hiệu quả công việc.