Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ngày 6/11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, TS.BSCKII Vũ Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế bệnh viện theo Quyết định số 3288/QĐ-BYT, với thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống y tế, không chỉ điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới nổi, tái nổi và những tình huống y tế khẩn cấp, Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, không để rơi vào thế bị động.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh viện cần tập trung làm chủ các kỹ thuật chẩn đoán, hồi sức và điều trị bệnh truyền nhiễm nặng, nhiễm trùng phức tạp; phát triển các lĩnh vực vi sinh, sinh học phân tử, hồi sức tích cực và chuyên khoa hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho BSCKII. Nguyễn Trung Cấp.

Đặc biệt, bệnh viện cần xây dựng lực lượng chuyên gia cơ động, chuẩn bị phương án phân luồng, cách ly, huy động nhân lực, thuốc, vật tư và năng lực xét nghiệm khi có dịch bệnh xảy ra. Công tác diễn tập định kỳ, đánh giá những hạn chế sau mỗi tình huống cũng cần được thực hiện thường xuyên.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đồng thời yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung vào các tác nhân gây bệnh mới nổi, tái nổi, tình trạng kháng kháng sinh, dịch tễ học và chẩn đoán phân tử; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hợp tác quốc tế và xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối thông qua đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thành tích của một bệnh viện tuyến cuối không chỉ được đo bằng số người bệnh nặng được cứu sống mà còn bằng năng lực chuyên môn của các cơ sở tuyến dưới được nâng cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho TS.BS Vũ Thị Thu Hương.

Đối với công tác quản trị, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện giữ vững đoàn kết, kỷ cương, phát huy dân chủ, lấy người bệnh làm trung tâm và bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Đặc biệt, công tác quản lý tài chính phải minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát rủi ro và chống lãng phí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Trung Cấp bày tỏ vinh dự khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết và đổi mới hoạt động.

Tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh viện sẽ tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong lĩnh vực truyền nhiễm và nhiệt đới, đồng thời phát triển các lĩnh vực đa khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và triển khai thêm những kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Bệnh viện cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh; chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp năm 2020.

Từ năm 1995 đến năm 2003, ông công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng khoa Nội và Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Tháng 8/2006, ông chuyển về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Đến tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc bệnh viện.

Trong gần 20 năm công tác tại đây, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong điều trị bệnh nhân truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Ông cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Ông cũng trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi...

Đặc biệt, trong đại dịch COVID -19, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp là một trong những thầy thuốc trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đồng thời hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương có dịch bùng phát.

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và phòng, chống dịch bệnh, năm 2020, ông được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ông hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.