Bộ Y tế bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế khi chi trả khám sức khỏe định kỳ

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Bộ Y tế đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Góp ý vào dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề nghị đánh giá tác động lên ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, quy định rõ phương thức thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ và cách tổ chức thực hiện cho từng nhóm đối tượng được chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thống nhất với việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đang được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đang triển khai.

Tiếp thu góp ý, Bộ Y tế cho biết trong quá trình xây dựng Thông tư, Bộ đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động ngân sách trong năm đầu thực hiện và 5 năm tiếp theo, bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Tác động đối với chi ngân sách nhà nước đã được đánh giá, theo đó khi Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học sẽ giảm chi cho ngân sách nhà nước.

Kinh phí kiểm tra sức khỏe đầu năm học được thực hiện theo pháp luật y tế trường học. Hiện nay, kinh phí chi y tế trường học thuộc chăm sóc sức khỏe ban đầu được hình thành từ nguồn trích 5% số thu Quỹ bảo hiểm y tế trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi hoặc học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục.

Phương thức thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo giá dịch vụ.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị làm rõ những nội dung nào của Thông tư được áp dụng đối với khám sức khỏe định kỳ sử dụng nguồn kinh phí khác, tránh cách hiểu quy định về mức thanh toán, giám định, quyết toán từ Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng chung cho nguồn kinh phí khác.

Phản hồi ý kiến của các đơn vị, Bộ Y tế cho biết Thông tư chỉ quy định việc thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học từ Quỹ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Thông tư có quy định nội dung gửi dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học từ các nguồn đề tránh trùng lặp đối tượng. Việc sử dụng kết quả dịch vụ cận lâm sàng từ nguồn khác được tích hợp sử dụng tránh lãng phí.

Thống nhất cơ bản với nội dung của dự thảo Thông tư, song Sở Y tế Đồng Nai băn khoăn về một số quy định, đặc biệt về điều kiện thanh toán, chưa phản ánh đầy đủ điều kiện tổ chức thực tế tại địa phương, như bố trí nhân lực, khám lưu động, khám tập trung tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú; xác định chủ thể đề nghị thanh toán, kiểm soát trùng lặp, quyết toán…

Vì vậy, Sở Y tế Đồng Nai đề nghị điều chỉnh theo hướng xác định rõ điều kiện chuyên môn, trách nhiệm của cơ sở chủ trì, cơ chế phối hợp và nguyên tắc thanh toán theo người thực tế được khám, không phụ thuộc cứng nhắc vào nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Giải trình về nội dung này, Bộ Y tế cho biết cách tổ chức thực hiện sẽ theo từng nhóm. Theo đó, quy định rõ cách khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.

Đối với các đối tượng khác, chỉ tổ chức khám tập trung trong năm đầu tiên. Từ năm tiếp theo, được triển khai như nhiệm vụ thường xuyên, khi người dân có nhu cầu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám sức khỏe định kỳ như khám bệnh, chữa bệnh thông thường, tránh lãng phí.

Đồng thời, quy định trách nhiệm của Sở Y tế trong tuyên truyền, vận động người dân khám sức khỏe định kỳ; trách nhiệm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc bố trí nhân lực, thiết bị y tế để kịp thời khám cho tất cả người dân có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ.

Theo Bộ Y tế, khám sức khỏe định kỳ với mục đích phòng bệnh nên ưu tiên cho y tế cơ sở và không khuyến khích lên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Các đối tượng được chuyển tuyến sẽ được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định đối với đợt điều trị đó, không phải khám sức khỏe định kỳ.