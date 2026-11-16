Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu về dược

Các bệnh viện đẩy nhanh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước số hóa hoạt động khám chữa bệnh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Bộ Y tế vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược.

Quy chế áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược.

Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế như Cục Quản lý Dược, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, quy chế áp dụng cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã), các chuỗi nhà thuốc và nhà thuốc thành viên thuộc chuỗi. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp phần mềm có liên quan đến hệ thống và các tổ chức, cá nhân khác tham gia quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác hệ thống cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Về nguyên tắc quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác và chia sẻ dữ liệu, Bộ Y tế yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định liên quan đến an toàn thông tin.

Tài khoản cá nhân được phân quyền theo vai trò, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khi tham gia hệ thống. Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình, chỉ cập nhật, quản lý và khai thác những nội dung thông tin thuộc phạm vi được phân quyền. Khi kết thúc phiên làm việc, người sử dụng phải đăng xuất khỏi hệ thống để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy trình và tiến độ, không làm gián đoạn quá trình xử lý, luân chuyển thông tin.

Đối với hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu, việc thực hiện phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng mục đích và an toàn thông tin; đồng thời tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung. Việc chia sẻ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm an toàn, bảo mật, đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị và khai thác giá trị của dữ liệu.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Để bảo đảm an toàn và tính toàn vẹn của dữ liệu, quy chế quy định rõ những hành vi không được thực hiện trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống. Trong đó, nghiêm cấm việc cung cấp hoặc cố ý để lộ tài khoản đăng nhập hệ thống cho cá nhân, tổ chức không được giao quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng; cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ, sao chép, chuyển giao, tiết lộ dữ liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép cũng không được thực hiện. Đồng thời, nghiêm cấm làm sai lệch thông tin, dữ liệu trong quá trình lưu chuyển từ cơ quan cung cấp dữ liệu đến cơ quan khai thác dữ liệu; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Ngoài ra, các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế./.